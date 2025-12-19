Mariah Carey e lo straordinario record di 20 settimane al primo posto nella Billboard Hot 100 con il suo iconico brano natalizio ‘All I Want for Christmas Is You’.

Mariah Carey ha stabilito un nuovo record storico, con il suo classico natalizio All I Want for Christmas Is You, che ha raggiunto la vetta della Billboard Hot 100 per ben venti settimane. Questa impresa straordinaria supera il precedente primato di diciannove settimane detenuto da successi come A Bar Song (Tipsy) di Shaboozey e Old Town Road di Lil Nas X con Billy Ray Cyrus.

Originariamente pubblicato nel 1994, il brano ha confermato il suo fascino senza tempo, continuando a dominare le classifiche anche a distanza di decenni dalla sua uscita iniziale. L’incredibile successo della canzone non solo sottolinea il talento di Mariah Carey, ma anche la sua capacità di creare musica che trascende generazioni.

Un’infanzia difficile e il desiderio di un Natale perfetto

Mariah Carey ha avuto un’infanzia complessa a Long Island, New York, cresciuta in una famiglia povera con una madre irlandese e un padre afro-venezuelano. I suoi genitori divorziarono quando lei era ancora una bambina, e la sua infanzia fu segnata da difficoltà economiche e sociali. “Mia madre ha scelto di vivere in quartieri prevalentemente bianchi, dove la gente aveva più soldi di noi. Là non mi trovavo bene”, ha dichiarato l’artista, riflettendo sulle sfide incontrate durante la sua crescita.

Queste esperienze personali hanno ispirato Mariah a sognare un Natale perfetto, un desiderio che ha messo in musica quando ha iniziato a lavorare su All I Want for Christmas Is You insieme a Walter Afanasieff. Il brano, con la sua melodia avvincente e il suo testo pieno di speranza, riflette il suo desiderio di calore e gioia natalizia.

La genesi di un classico natalizio

Nonostante la sua breve carriera discografica all’epoca, con solo due album e un EP all’attivo, Mariah Carey accettò la sfida di realizzare un album di Natale, un’impresa solitamente intrapresa da artisti più maturi. Sebbene inizialmente fosse riluttante, questa decisione si rivelò strategica. Durante un momento di ispirazione nella sua casa a New York, Mariah compose la melodia e il testo di All I Want for Christmas Is You, trasformandolo in un inno d’amore perduto.

Mariah Carey

Con l’aiuto di Afanasieff, il brano prese vita con un ritmo esuberante, reminiscente dei classici anni ’60, e un arrangiamento che incorpora elementi di pop, soul e R&B. La canzone emana una gioiosa energia che cattura perfettamente lo spirito natalizio e ha contribuito a consolidare il suo status di classico moderno.

L’evoluzione di un successo senza tempo

Sebbene All I Want for Christmas Is You non abbia immediatamente raggiunto la vetta delle classifiche nel 1994, il suo successo è cresciuto costantemente nel tempo. Dalla sua posizione iniziale al dodicesimo posto, il brano ha gradualmente scalato le classifiche, raggiungendo il primo posto della Billboard Hot 100 nel 2019, a venticinque anni dalla sua pubblicazione.

Questo traguardo ha segnato il diciannovesimo singolo di Mariah Carey a raggiungere il vertice della classifica, consolidando la sua posizione come una delle artiste femminili più influenti e di successo nella storia della musica. Con oltre 200 milioni di album venduti e numerosi Grammy e American Music Awards, Mariah Carey continua a essere una forza inarrestabile nell’industria musicale, e il suo brano natalizio rimane un simbolo duraturo di gioia e celebrazione.