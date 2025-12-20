Come TikTok sta rivoluzionando il panorama musicale contemporaneo, riportando in auge brani del passato e trasformando le classifiche di streaming.

Negli ultimi anni, TikTok ha assunto un ruolo centrale nel mondo della musica, rivelandosi strumento potente non solo per i nuovi talenti, ma anche per la rinascita di brani passati. Un esempio lampante di questo fenomeno è L’amore non mi basta di Emma Marrone, un singolo del 2013 che ha scalato le classifiche italiane di Spotify grazie alla popolarità acquisita sul social. Questo trend dimostra come TikTok non solo influenzi le tendenze del momento, ma rivitalizzi anche il catalogo musicale esistente, offrendo nuove opportunità per artisti e brani di epoche diverse.

TikTok e il ritorno alla ribalta di ‘L’amore non mi basta’

L’ultimo successo di Emma Marrone, L’amore non mi basta, ha visto una rinascita inaspettata grazie a TikTok. Originariamente pubblicato nel 2013 come parte dell’album Schiena, il brano è stato adottato dal fenomeno del “TikTok calcio”, che lo ha utilizzato come colonna sonora per clip nostalgiche, portandolo a scalare la Top 50 Italia di Spotify.

Il singolo ha così raggiunto il primo posto, superando artisti come Geolier e persino classici natalizi come All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey. Questo fenomeno sottolinea l’influenza di TikTok nel rivitalizzare brani del passato e nel modificarne il destino commerciale.

La reazione di Emma Marrone e i suoi progetti futuri

Emma Marrone ha espresso la sua sorpresa e gratitudine per il rinnovato successo del suo brano, condividendo su X: “Io non ho parole. Ma veramente. Però la musica resta… quella sì. Grazie a tutti. Vi amo”. Questo successo viene a coronare un periodo di attività intensa per l’artista, che ha recentemente pubblicato il singolo Brutta Storia.

Emma ha anche annunciato il suo ritorno sul palco per l’estate prossima, con performance previste negli ippodromi di Roma e Milano. Questo entusiasmo dimostra come TikTok non solo riporti in auge i brani, ma possa anche influenzare positivamente la carriera degli artisti.

Il ruolo di TikTok nella riscoperta dei cataloghi musicali

Secondo Luca Fantacone, Director Catalogue di Sony Music Italy, TikTok svolge un ruolo cruciale nel processo di riscoperta dei cataloghi musicali. Come ha spiegato in un’intervista: “La combinazione tra consumo in streaming e utilizzo dei social ha una conseguenza: ovvero che il pubblico più o meno giovane si trova tutti i prodotti sulla stessa linea temporale, senza distinzione”.

Questo significa che TikTok mette in primo piano i brani indipendentemente dalla loro data di uscita, consentendo una continua riscoperta e una rinnovata popolarità. Tuttavia, come sottolinea Fantacone, il compito delle etichette è monitorare questi trend e valutare se le creazioni su TikTok si traducono effettivamente in streaming a lungo termine.