L’annuncio a sorpresa arriva mentre Alessia Marcuzzi porta a spasso il suo cane: “Quel pazzo di Fiorello lo ha detto su Rai2”.

Un duo davvero inaspettato per Sanremo 2024: la showgirl Alessia Marcuzzi sarà la co-conduttrice di “Viva Rai 2!” durante il Festival, affiancando Fiorello in quello che promette di essere uno degli appuntamenti più divertenti e imprevedibili della kermesse. E’ stata la stessa Marcuzzi a rispondere alla notizia ricevuta, con un video pubblicato mentre porta a spasso il cane.

L’annuncio inaspettato di Fiorello in diretta

La notizia è stata annunciata in diretta TV da Fiorello, che ha sorpreso Alessia Marcuzzi con l’invito durante il Tg2 Post, condotto da Manuela Moreno. La showgirl si trovava sotto casa, a passeggio con il suo cane, quando gli è giunta voce del ruolo che dovrà assumere tra pochi giorni.

Una notizia davvero inaspettata anche per la stessa Marcuzzi, che non era stata avvertita in anticipo di ciò. Non ha potuto fare a meno di rispondere all’annuncio di Fiorello con un video postato sui social, esprimendo il suo entusiasmo e la sua incredulità.

La Marcuzzi salta di gioia: “E’ pazzo!”

L’invito di Fiorello a partecipare a “Viva Rai 2!” è stato tanto spontaneo quanto imprevedibile, e la risposta di Alessia Marcuzzi non è stata da meno. “Fiorello è pazzo, completamente pazzo. Non lo sapevo, me l’hanno detto ora i miei genitori che hanno sentito l’annuncio da quel pazzo di Fiorello in tv”, ha dichiarato la conduttrice.

Poi, conferma l’invito al comico siciliano dicendo: “Ti voglio comunicare, caro Fiorello, che non ho impegni, sono libera in quel periodo ma se anche li avessi avuti avrei detto di sì“. Dopo aver appreso la notizia, i fan hanno subito ricordato la Marcuzzi come volto di un altro storico appuntamento musicale: dal Festivalbar 1999 a Sanremo 2024, è davvero un attimo.

Conosciuti per il loro spirito vivace e la loro capacità di coinvolgere il pubblico, Alessia Marcuzzi e Fiorello insieme si mostrano già pronti a regalare momenti di leggerezza e divertimento.

