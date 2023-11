A 60 anni dal loro primo sbarco negli Usa, nel 2024 i Rolling Stones celebrano il loro anniversario con una serie di concerti.

Il fermento è palpabile. La celebre linguaccia, logo della loro decennale storia artistica, inizia a comparire in ogni dove. Sembra un sogno, ma invece è proprio vero: i Rolling Stones tornano in concerto nel 2024. La rock band è super carica per una nuova avventura in giro negli Stati Uniti.

Il logo dei Rolling Stones che preannuncia il tour

Nei giorni scorsi, la linguaccia dei Rolling Stones è comparsa in ogni angolo degli Stati Uniti. Prima a Denver, dove è apparso un gigantesco striscione rosso e nero che mostrava il logo all’Empower Field di Mile High. Poi è stata la volta di Cleveland, che ha proiettato la segnaletica sulla Terminal Tower e al Browns Stadium, accompagnata dalla scritta “Miss You”.

Sabato il logo degli Stones è apparso anche sulle due Aston Martin, mentre il proprio sito ha segnalato la loro collaborazione con la band, dicendo che era per celebrare “un entusiasmante annuncio in arrivo da parte dei leggendari rocker”.

E’ stata anche la stessa band che, con un post su Twitter, ha lanciato il seguente messaggio: “Vuoi essere il primo a saperlo? Inserisci i tuoi dati qui”. Era palese: stava per arrivare l’emozionante annuncio del prossimo tour dei Rolling Stones.

👀

Want to be the first to know? Enter your details here: https://t.co/NvZ0tY0Qjf pic.twitter.com/wbrc3Ml1xO — The Rolling Stones (@RollingStones) November 17, 2023

Le date previste per il 2024

Nelle ultime ore è arrivata la notizia ufficiale: i Rolling Stones torneranno in concerto, in occasione dei loro 60 anni di iconica musica. Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood – senza il compagno Charlie Watts morto nel 2021 – hanno annunciato il tour negli Usa per omaggiare l’ultimo album, “Hackney Diamonds”.

Il tour 2024 prevede 16 date di concerti, che partiranno il 28 aprile da Houston, in Texas. Tra le altre tappe ci saranno Las Vegas, Atlanta, Philadelphia, Los Angeles, Seattle. Ecco le date dei concerti, oltre quello in programma in Texas:

2 maggio – NOLA JAZZ FEST, LA

7 maggio – GLENDALE, AZ

11 maggio – LAS VEGAS, NV

15 maggio – SEATTLE, WA

23 maggio – EAST RUTHERFORD, NJ

30 maggio – FOXBORO, MA

3 giugno – ORLANDO, FL

7 giugno – ATLANTA, GA

11 giugno – PHILADELPHIA, PA

15 giugno – CLEVELAND, OH

20 giugno – DENVER, CO

27 giugno – CHICAGO, IL

5 luglio – VANCOUVER, BC

10 luglio – LOS ANGELES, CA

17 luglio – SANTA CLARA, CA

Riproduzione riservata © 2023 - NM