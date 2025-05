“Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano compie 50 anni: in arrivo due edizioni speciali dell’intramontabile capolavoro.

Nella storia della musica italiana pochi brani hanno saputo incantare e attraversare le generazioni come “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano. Quest’anno, il capolavoro che ha fatto cantare, riflettere e sognare, compie 50 anni. Per celebrare questo traguardo, Sony Music Italia ha annunciato il lancio di due edizioni speciali che promettono di riaccendere il fascino intatto di una canzone senza tempo.

“Ma il cielo è sempre piè blu”: un omaggio in vinile

Le edizioni celebrative, dedicate a uno dei brani simbolo della musica italiana, sono un tributo alla creatività e al genio di Rino Gaetano. La prima consiste in una riedizione in 45 giri del singolo originale del 1975, questa volta stampata su vinile azzurro, trasformandosi in un vero e proprio cimelio per appassionati e collezionisti.

La seconda pubblicazione è ancor più significativa: si tratta della raccolta definitiva di tutte le versioni di “Ma il cielo è sempre più blu” raccolte in un sol vinile blu numerato. Questa iniziativa rende finalmente disponibile, in un unico luogo, la varietà e la ricchezza interpretativa che il brano ha saputo ispirare nel corso degli anni.

Le parole del nipote di Rino Gaetano

Alessandro Gaetano, nipote del celebre cantautore, sottolinea come queste iniziative non siano soltanto un tributo ad un artista o una canzone, ma rappresentino anche un messaggio generazionale. “Spesso tendiamo a non dare abbastanza credito ai giovani di oggi, ma in realtà hanno tanto da offrire e da dirci” -ha dichiarato Gaetano.

Poi ha aggiunto: “È importante incoraggiarli e ascoltarli, perché il loro punto di vista può arricchirci e aiutarci a vedere le cose da una prospettiva fresca e preziosa. Rino ha saputo catturare l’animo umano nella sua complessità, rivelando sogni, speranze e lotte interiori che ci rendono tutti un po’ più vicini e allo stesso tempo più distanti“.