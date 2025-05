Collisioni 2025: Il festival estivo ad Alba riunisce star internazionali e nazionali, promettendo un’esperienza musicale indimenticabile.

Nel cuore delle Langhe, ad Alba, ritorna il Collisioni Festival 2025, un evento che promette di essere uno dei più attesi dell’estate italiana. Tra i protagonisti, nomi di spicco come i Thirty Seconds To Mars, guidati da Jared Leto, e icone della musica italiana come Sfera Ebbasta e Gigi D’Agostino.

Dal 4 al 13 luglio, la Piazza Medford si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, offrendo al pubblico una varietà di generi musicali, dall’alternative rock alla trap. I biglietti, disponibili su Ticketone, stanno andando a ruba, testimoniando l’attesa per questo imperdibile appuntamento.

Un mix di generi musicali

Il Collisioni Festival è da sempre sinonimo di diversità musicale e l’edizione 2025 non sarà da meno. Inaugurato il 4 luglio da Gigi D’Agostino, un’icona della musica dance italiana, il festival proporrà una line-up che spazia tra i generi. Gli amanti del rock saranno accontentati l’8 luglio con i Thirty Seconds To Mars, mentre il pubblico della scena urban potrà godere delle esibizioni di artisti come Irama, Ghali e Sfera Ebbasta. Questa varietà di stili è ciò che rende il festival un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica.

Irama

Il festival ospiterà grandi nomi dell’attuale panorama musicale. Il 12 luglio vedrà un duo inedito formato da Irama e Ghali, mentre la chiusura, il 13 luglio, sarà affidata a Sfera Ebbasta, accompagnato da Kid Yugi e Nabi. L’unico concerto in Piemonte dei Thirty Seconds To Mars, previsto per l’8 luglio, si preannuncia uno degli eventi più attesi. Questi artisti, con il loro peso e la loro influenza, promettono di regalare al pubblico esperienze musicali indimenticabili.

Informazioni pratiche e dettagli sui biglietti

Il Collisioni Festival non è solo musica, ma anche una celebrazione dell’atmosfera estiva e dell’ospitalità piemontese. I concerti si terranno nella suggestiva Piazza Medford, ad Alba, dal 1 al 31 luglio 2025. I biglietti per i singoli eventi sono disponibili su Ticketone, con prezzi che variano in base all’artista e alla serata. Questo festival, nato come rassegna letteraria, continua a crescere e si conferma un appuntamento multidisciplinare di rilievo nazionale, attirando pubblico non solo dall’Italia, ma anche dall’estero.