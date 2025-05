La giovane cantautrice Chiamamifaro torna con ‘Acqua Passata’, un inno dolce-amaro che esplora la fugacità dei momenti estivi tra ritmi incalzanti e chitarre acustiche.

Chiamamifaro, il promettente talento musicale emerso dalla scena italiana, si prepara a stupire il pubblico con il suo nuovo singolo ‘Acqua Passata’, in uscita il 30 maggio sotto le etichette Nigiri e Sony Music Italy. Questo brano, che anticipa l’uscita del suo EP ‘Lost & Found’ il 6 giugno, si presenta come un viaggio sonoro che invita a riflettere sul valore effimero dei momenti.

Con un sound estivo e un testo malinconico, la cantautrice ci accompagna in una festa in spiaggia, dove il presente si vive intensamente, anche quando lascia un retrogusto amaro. Chiamamifaro, dopo il successo ottenuto con brani come ‘Perché?’, ‘O.M.G.’, e ‘Leone’, continua a delineare il suo percorso artistico con una profondità lirica e una musicalità che cattura.

Cristina Parodi e Angelica Gori “Chiamamifaro” – notiziemusica.it

Un inno al presente tra malinconia e liberazione

‘Acqua Passata’ si distingue per il suo ritmo incalzante e l’uso evocativo della chitarra acustica, elementi che trasportano l’ascoltatore in un’atmosfera estiva, tra il riflesso della luna sul mare e la luce di un falò. La canzone rappresenta un inno al presente, invitando a vivere ogni attimo con intensità, anche quando le esperienze portano un po’ di dolore.

La giovane cantautrice riesce a mescolare sapientemente un sapore dolce-amaro, raccontando di come i momenti, anche quelli più belli, diventino ‘acqua passata’, cancellati come scritte sulla sabbia dopo una mareggiata.

Le date dell’instore tour

Con l’uscita del nuovo EP ‘Lost & Found’, Chiamamifaro si prepara a incontrare i suoi fan in un instore tour in collaborazione con Ostello Bello e Feltrinelli. Le date confermate includono tappe a Genova, Firenze, Milano, Roma, Napoli e Bologna, offrendo l’opportunità di vivere un’esperienza unica e di firmare copie dell’EP. Questi appuntamenti non solo permetteranno ai fan di avvicinarsi alla musica di Chiamamifaro, ma anche di connettersi direttamente con l’artista, che continua a crescere nel panorama musicale italiano dopo la sua partecipazione ad Amici 24.