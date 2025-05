Guè, il re delle collaborazioni, lancia il suo nuovo album ‘KG’ con Rasty Kilo, segnando un anno di successi straordinari e l’inizio di una nuova era con Oyster Music.

Guè, uno dei nomi più influenti della scena musicale italiana, continua a sorprendere con la sua inesauribile creatività. Nel 2025, ha già pubblicato tre album, dimostrando ancora una volta la sua capacità di rinnovarsi e di mantenere alta l’attenzione su di sé. Il suo ultimo progetto, ‘KG’, è un joint album realizzato in collaborazione con Rasty Kilo, e rappresenta il primo lavoro sotto la sua nuova etichetta discografica, Oyster Music. Questo album si unisce alla sua già ricca discografia che ha visto il rilascio di ‘Tropico del Capricorno’ e la versione celebrativa di ‘Vero – 10 anni dopo’, consolidando Guè come uno degli artisti più prolifici degli ultimi anni.

Un anno di successi e una nuova avventura discografica

Il 2025 si sta rivelando un anno di grande successo per Guè, che ha saputo mantenere alta l’attenzione su di sé con la pubblicazione di progetti di grande impatto. Oltre a ‘KG’, ha rilasciato ‘Tropico del Capricorno’, un album inedito che ha già conquistato un disco di platino.

La sua abilità nel collaborare con altri artisti è ulteriormente testimoniata dal progetto con Rasty Kilo, che rievoca il successo del 2016 con Marracash per l’album ‘Santeria’. La capacità di Guè di creare musica che coinvolge e appassiona è evidente nei suoi numerosi featuring e collaborazioni che hanno segnato il panorama musicale italiano.

Marracash

Con la fondazione di Oyster Music Inc., Guè non solo dimostra il suo talento come artista, ma anche la sua abilità imprenditoriale. La nuova etichetta, distribuita da Island Records/Universal, rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Guè, che ha già lasciato un segno indelebile nella musica italiana. Oyster Music nasce con l’intento di promuovere nuovi talenti e di offrire una piattaforma di creazione musicale innovativa. Il lancio di ‘KG’ sotto questa nuova etichetta è solo l’inizio di quello che potrebbe diventare un impero discografico.

La carriera stellare di Guè

La carriera di Guè è caratterizzata da una serie impressionante di successi discografici. Dal 2011, l’artista ha pubblicato 15 album, con 104 dischi di platino e 75 dischi d’oro ottenuti. La sua capacità di rinnovarsi e di collaborare con altri artisti lo ha reso un punto di riferimento nel mondo del rap italiano.

Nonostante gli anni trascorsi, Guè continua a sorprendere il pubblico con nuovi progetti e collaborazioni, rimanendo sempre al centro della scena musicale italiana. Con ‘KG‘, il rapper non solo arricchisce la sua discografia, ma segna anche l’inizio di una nuova era grazie alla sua etichetta Oyster Music.