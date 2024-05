Red Bull 64 Bars: Tony Effe si esibirà a Scampia

In diretta su Twitch sono stati rivelati i primi nomi degli artisti che si esibiranno al Red Bull 64 Bars: tra loro c’è anche Tony Effe.

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, l’evento musicale “Red Bull 64 bars live” si appresta a tornare per la terza volta nel cuore di Napoli, precisamente in piazza Ciro Esposito a Scampia. L’annuncio dei primi artisti che calcheranno il palco, Kid Yugi, Massimo Pericolo e Tony Effe, è stato dato durante una trasmissione in diretta su Twitch moderata da Blur, anticipando così una line-up che promette scintille.

Red Bull 64 Bars: un evento in crescita

L’edizione del 2023 ha fatto registrare numeri da record, con un tutto esaurito che ha visto la partecipazione di ben 10mila spettatori. Questi risultati confermano la “Red Bull 64 bars live” come uno degli appuntamenti più attesi e significativi nel panorama della musica rap e urban italiana.

La scelta di mantenere l’evento a Scampia, per il terzo anno consecutivo, sottolinea l’intenzione di consolidare un legame ormai forte con questa zona di Napoli, divenuta teatro di espressioni artistiche di grande rilevanza.

Biglietti e streaming

I biglietti per assistere alla terza edizione sono già disponibili per l’acquisto, permettendo ai fan di assicurarsi un posto in questa esperienza musicale unica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming e successivamente reso disponibile on demand sul canale YouTube “Red Bull Droppa“. Questa piattaforma offre l’occasione di rivivere le emozioni degli anni passati e di restare aggiornati sulle future performance.

Il Red Bull 64 Bars si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati della scena rap e urban. L’evento è noto per offrire spazi di espressione libera ed autentica, con artisti in grado di trasmettere messaggi intensi attraverso le loro liriche.