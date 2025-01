“Non sta bene”: Anna Lou Castoldi parla del padre Morgan

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan ed Asia Argento. ha parlato del padre durante una lunga intervista a Verissimo.

Ospite del salotto di Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo, Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e dell’attrice Asia Argento, ha condiviso alcuni particolari intimi del suo legame con il padre. In particolare la donna si è soffermata sul difficile momento che il cantautore sta attraversando da quando sono emerse le accuse di stalking nei suoi confronti. Scopriamo tutti i dettagli!

Anna Lou Castoldi: un momento difficile per Morgan

Durante la lunga intervista, Anna Lou ha spiegato che Morgan non sta vivendo un periodo molto felice. “Sì, sta soffrendo. So che non sta benissimo” – ha ammesso. Poi ha aggiunto: “Gliel’ho detto che questo è un momento che deve prendere per se stesso, riflettere sulle sue cose. È un momento, ma non sarà per sempre così. Lui teme che non riuscirà più a farsi perdonare“.

“Non voglio entrare nelle dinamiche delle cose che sono successe perché non ne so molto, però lui è un artista importante nel panorama italiano che ha tanto da dare e spero che possa continuare a esprimersi.” – ha proseguito Anna Lou.

Asia Argento e Anna Lou Castoldi

La lite durante il pranzo di Natale

Continuando a parlare del padre, Anna Lou ha aggiunto: “Se dovesse fare qualcosa di imperdonabile nei miei confronti, ci rifletterei. L’amore che ha per me, però, non mi ha mai fatto dubitare di non essere amata”.

Il rapporto tra i due rimane comunque teso per via di un episodio accaduto durante le vacanze di Natale. “Al pranzo di Natale ha sbroccato, c’è stato un bisticcio, lui si è alzato e se n’è andato.” – ha raccontato la donna – “Io mi sono alzata e gli ho detto, tu adesso ti siedi e fai il serio. Mi ha ringraziato, alla fine. Io non è che perdono tutto, ci rispettiamo a vicenda e io gli dico sempre quello che penso“.