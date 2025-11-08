Music Awards 2026: vent’anni di eccellenza italiana

Appuntamento il 18 e 19 settembre 2026 all’Arena di Verona per il ritorno dell’evento musicale dell’anno, i Music Awards.

All’orizzonte del panorama musicale italiano, si profila un appuntamento imperdibile che promette scintille: il ritorno dei Music Awards in programma per venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026 presso l’Arena di Verona.

Questo evento, corollario della musica nazionale, raggiungerà nel 2026 una pietra miliare significativa, festeggiando la sua ventesima edizione. Da quando hanno fatto la loro prima apparizione sulla scena musicale nel 2007, i Music Awards hanno saputo imporsi come una delle manifestazioni più attese e prestigiose, riconoscendo i successi e i talenti che animano l’industria musicale italiana.

Un viaggio lungo vent’anni

Nei vent’anni di attività, i Music Awards hanno attraversato e riflettuto l’evoluzione del settore musicale, ampliando i loro orizzonti oltre i confini della semplice vendita di dischi. Con l’avvento e il consolidarsi della musica digitale, i criteri di assegnazione si sono via via estesi, includendo anche riconoscimenti per i migliori singoli digitali, oltre ai tradizionali premi per gli album.

Altrettanto significativo è stato l’apporto delle premiazioni legate ai tour e agli eventi live, che hanno premiato gli artisti in grado di catalizzare il pubblico con performance memorabili, accrescendo così l’apprezzo e il valore dei live nel tessuto culturale italiano.

Un palcoscenico di stelle

Il successo dei Music Awards si misura anche attraverso i numeri: oltre 600 artisti si sono avvicendati sul palco, e più di 1.000 premi sono stati assegnati, suggellando il ruolo centrale della manifestazione nell’industria musicale italiana. Ogni edizione si è dimostrata una celebrazione del talento, della passione e dell’impegno degli artisti che, con le loro opere, hanno segnato il ritmo della memoria collettiva italiana.

Distintivi rispetto ad altri eventi del panorama musicale nazionale e internazionale, i Music Awards hanno saputo tenere il passo con i tempi, adeguando i loro parametri di riconoscimento alle evoluzioni del mercato.

Oggi, premiano gli artisti e le band che hanno conseguito importanti traguardi certificati da FIMI/NIQ e SIAE, includendo premi per album e singoli in formato digitale, così come riconoscimenti per gli eventi live più significativi.

Biglietti e solidarietà

I fan che desiderano partecipare a questo storico evento potranno acquistare i biglietti a partire dalle 16:00 di martedì 4 novembre attraverso il sistema Ticketone e nei punti vendita autorizzati. C’è anche un ritorno alla dimensione benefica che ha caratterizzato l’edizione 2020, quando, in risposta alla pandemia, i Music Awards si trasformarono in un evento di raccolta fondi a sostegno dei lavoratori dello spettacolo colpiti dalla crisi. Un esempio tangibile di come la manifestazione ha saputo non solo celebrare la musica, ma anche trasformarsi in strumento di coesione e solidarietà nei momenti di difficoltà nazionale.

L’attesa cresce per quello che si preannuncia come un appuntamento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori: una due giorni di celebrazioni che non solo riconfermerà il valore artistico dei Music Awards ma anche il loro impatto culturale e sociale all’interno della società italiana.