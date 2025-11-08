Cesare Cremonini omaggia Fiorello con un inedito sui tetti di Roma: un esperimento musicale che celebra la tradizione dell’intrattenimento italiano.

Un momento di vera magia ha preso vita sui tetti degli studi Rai di via Asiago a Roma, dove Cesare Cremonini ha presentato il suo inedito La Santa Pennicanza durante il programma radiofonico di Fiorello e Fabrizio Biggio, La pennicanza.

Con un’interpretazione ironica e scherzosa, il cantautore bolognese ha scelto sonorità swing per omaggiare Fiorello e la grande tradizione italiana dell’intrattenimento. Questa performance, arricchita dalla partecipazione di musicisti di spicco, non solo ha fatto divertire, ma ha anche riacceso i riflettori su uno stile musicale che unisce comicità e cultura popolare.

Cremonini ha descritto La Santa Pennicanza come una canzone “alla Arbore”, sottolineando come il ritorno di Fiorello rappresenti per lui un’ispirazione e una sfida. Il brano è un vero e proprio tributo alla tradizione del teatro d’avanguardia italiano, terreno fertile per artisti del calibro di Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Rino Gaetano e Lucio Dalla.

Cremonini ha spiegato che “dedicare una canzone al ritorno del più grande showman italiano è stato per me un onore e una sfida”. Con questa creazione, il cantautore mira a recuperare una tradizione che ha legato intrattenimento e cultura popolare, unendo musica e teatro in un’unica esperienza culturale.

Collaborazioni e sonorità che riportano alla cultura popolare

Il brano, prodotto da Cremonini insieme ad Alessandro De Crescenzo, è stato registrato presso gli studi Fonoprint di Bologna e vanta la partecipazione di vari musicisti di talento. Tra questi, Daniele D’Alessandro al clarinetto, Gabriele Polimeni alla tromba, Federico Pierantoni al trombone, Alessia Tondo alla voce, Salvatore Cauteruccio alla fisarmonica, Matteo al sax, Ballo Balestri al basso e Andrea Fontana alla batteria.

Con l’intento di valorizzare uno stile musicale che ha segnato un’epoca luminosa della cultura italiana, Cremonini ha dichiarato: “Credo sia venuto il momento, la sento come una necessità, di recuperare e valorizzare quello stile musicale che ha caratterizzato una delle epoche più luminose della cultura dell’intrattenimento italiano”.

Cesare Cremonini

Una sorpresa speciale: la chiamata di Renzo Arbore

Durante la trasmissione, Cremonini e Fiorello hanno ricevuto una sorpresa inaspettata: una chiamata da Renzo Arbore. Il celebre artista ha lodato Cremonini per la sua canzone, affermando che “Cremonini ha fatto una bella canzone, una di quelle che potrei cantare anch’io!”. Arbore ha espresso il suo apprezzamento per il programma, mentre Fiorello ha risposto con gratitudine: “Parole così sono il premio più bello per noi che facciamo questo mestiere”.

Cremonini ha concluso il momento con un affettuoso “Ti voglio bene, Renzo!”. Da mezzanotte dell’8 novembre, La Santa Pennicanza sarà disponibile insieme al videoclip registrato per l’occasione, un evento atteso con entusiasmo da tutti gli appassionati.