Elisa in concerto a Milano: la scaletta delle canzoni

Lunedì 10 novembre Elisa sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni!

Nel panorama della musica contemporanea italiana, poche voci hanno lasciato un segno come Elisa. Con una carriera costellata di successi, l’artista si appresta a regalare ai suoi fan una serie di appuntamenti dal vivo che promettono di essere indimenticabili. Lunedì 10 novembre si esibirà all’Unipol Forum di Miano: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni che porterà sul palco!

Elisa: un tour che attraversa l’Italia

Il tour autunnale di Elisa proseguirà ben oltre l’appuntamento di Assago. Già dal 17 novembre, la cantautrice sarà pronta a calcare i palchi di altre importanti città italiane. La tournée 2025 la porterà ad esibirsi nel Palaflorio di Bari, per poi continuare a Eboli, Firenze, Bologna, Roma e concludersi il 28 novembre all’Inalpi Arena di Torino. Un’opportunità per i fans di vivere in diverse tappe l’energia e l’emozione che solo i concerti dal vivo sanno offrire.

Elisa

Guardando al futuro, Elisa non ha intenzione di fermarsi. Nell’aprile del 2026 l’artista sarà nuovamente in tour, con otto date programmate nei palazzetti da Nord a Sud dell’Italia, confermando così la sua presenza costante sulla scena musicale e la vicinanza al suo pubblico.

I fan di Elisa hanno un ulteriore motivo per gioire. Il 14 novembre verrà pubblicato “Elisa – San Siro Live 2025“, disponibile in digitale, in CD e in vinile. Si tratta di una testimonianza tangibile dell’indimenticabile concerto di San Siro, un modo per rivivere o scoprire le emozioni di quella serata attraverso ogni nota cantata e ogni parola condivisa sul palco.

La scaletta delle canzoni

L’Unipol Forum di Assago si prepara ad accogliere Elisa. Sono alte le aspettative per la set list che potrebbe includere alcuni tra i più grandi successi dell’artista: brani che hanno segnato profondamente la carriera musicale della cantautrice, rendendola una delle voci più apprezzate del panorama italiano. Ecco la probabile scaletta delle canzoni: