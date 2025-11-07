Bresh a Milano: la scaletta dei concerti di novembre

Doppio appuntamento milanese per Bresh. Il 6 e 7 novembre il cantautore genovese è all’Unipol Forum di Assago.

Gli show, che avranno inizio alle ore 21.00 secondo quanto riportato da Ticketone, si inseriscono nel tour nei palazzetti dell’artista, partito dal Palazzo del Turismo di Jesolo e passato per il Palazzo dello Sport di Roma.

L’Unipol Forum si trova in via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Entrambe le serate inizieranno alle 21.00, con il pubblico che potrà immergersi in oltre due ore di musica che spaziano tra i grandi successi di Bresh e i brani del suo ultimo lavoro discografico.

La scaletta del concerto

Sebbene l’artista non abbia ancora rilasciato comunicazioni ufficiali sulle scalette delle due serate milanesi, è lecito aspettarsi un repertorio che attinga ampiamente dall’album Mediterraneo, uscito lo scorso giugno, oltre ai suoi grandi successi. Secondo quanto riportato da Setlist, questa la scaletta del concerto di Jesolo che potrebbe essere replicata anche a Milano:

La Tana Del Granchio

Umore Marea

Andrea

Dai Che Fai

Alcool & Acqua

Torcida

Popolo Della Notte

Altezza Cielo

Tarantola

Nightmares

Parà

Rabbia Distillata

Erica

Rotta Maggiore (Partenza)

Creuza de mä

Aia che tia

Kamala

Non Ho Eroi

Step By Step

Hooligans

No Problem

Il limite

Svuotatasche

Angelina Jolie

Mai Brillo

Capo Horn

Altamente Mia

Agave

Guasto d’amore

Dopo Milano, l’ultima tappa

Dopo i due appuntamenti all’Unipol Forum di Assago, domenica 9 novembre Bresh concluderà la tournée nei palazzetti con l’ultimo show all’Unipol Arena di Bologna, chiudendo un capitolo importante della sua carriera live.

Bresh

Il successo di Mediterraneo

L’album Mediterraneo ha conquistato il primo posto nella classifica settimanale FIMI, un traguardo che ha spinto Bresh a ringraziare i fan su Instagram: “Devo ringraziare voi, quelli di sempre, che avete avuto tanta pazienza in un mondo che non aspetta nessuno”. Il cantautore ha aggiunto: “Chiedo scusa alle canzoni che non sono finite dentro l’album, è solo una questione di tempo. Vorrei fare uscire un brano al giorno”.

Dal debutto con Che io mi aiuti nel 2020 fino a Oro blu del 2022, Bresh ha costruito una carriera solida, costellata di collaborazioni importanti come Parafulmini con Ernia e Fabri Fibra, e Vuoto dentro con Sick Luke e Mara Sattei. I concerti milanesi rappresentano l’ennesima conferma di un artista che ha saputo affermarsi come una delle voci più autentiche della nuova scuola ligure.