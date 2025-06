La controversia al Nastro d’Argento: come le dichiarazioni di Matilda De Angelis hanno acceso il dibattito sui premi condivisi e la loro percezione nel mondo del cinema.

Ai Nastri d’Argento di quest’anno, le protagoniste indiscusse sono state le donne, con premi che hanno evidenziato il loro talento sia davanti che dietro la macchina da presa. Tra le vincitrici, Matilda De Angelis ed Elodie sono state premiate come migliori attrici non protagoniste per il film Fuori. Tuttavia, il riconoscimento condiviso ha suscitato la reazione dell’attrice De Angelis, che ha espresso apertamente il suo disappunto attraverso un’intervista, suscitando polemiche e discussioni nell’industria cinematografica.

In risposta alle critiche, Laura Delli Colli, presidente dei Nastri d’Argento, ha difeso la decisione di assegnare un premio congiunto, sottolineando l’importanza del lavoro corale. La questione ha sollevato interrogativi sulla natura dei premi condivisi e sulla loro interpretazione da parte degli artisti.

Matilda De Angelis e la sua reazione al premio condiviso

Le parole di Matilda De Angelis hanno rapidamente catturato l’attenzione dopo la sua vittoria ai Nastri d’Argento. In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, l’attrice ha manifestato il suo disappunto per aver condiviso il premio con Elodie, affermando: “È molto strano vincere un premio insieme a un’altra persona. Lo trovo molto irrispettoso, nel senso che ognuno di noi è un individuo singolo”.

La sua critica si è focalizzata sull’importanza della singolarità e dell’unicità dell’artista, sostenendo che un premio condiviso toglie valore all’impegno individuale. Tali dichiarazioni hanno suscitato un acceso dibattito, non solo tra i fan ma anche all’interno del settore cinematografico stesso.

La risposta istituzionale di Laura Delli Colli

In seguito alle dichiarazioni di De Angelis, Laura Delli Colli ha offerto una spiegazione ufficiale per la scelta del premio congiunto. La presidente dei Nastri d’Argento ha sottolineato che “Nessun premio è dimezzato, il lavoro corale va riconosciuto”. Ha spiegato che, in film particolarmente corali, è una prassi comune considerare le performance degli attori come un tutt’uno.

Matilda De Angelis al Festival del Cinema di Roma – notiziemusica.it

Delli Colli ha evidenziato che le attrici premiate erano “indissolubili nel racconto del film”, giustificando così la decisione del premio condiviso. Ha inoltre suggerito che se un interprete non si sente a proprio agio con una candidatura condivisa, ha l’opzione di non accettarla o di non presentarsi alla cerimonia.

Un’amicizia oltre le polemiche

Nonostante le polemiche, Matilda De Angelis ha cercato di chiarire il suo rapporto con Elodie. Per placare le controversie, ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae sorridente mentre stringe la mano alla collega, accompagnata dalla didascalia “Questo è“. Questo gesto ha voluto sottolineare che, al di là delle opinioni personali sul premio, esiste un legame di amicizia solido tra le due artiste.

La loro intesa risale al 2021, quando hanno condotto insieme il Festival di Sanremo. De Angelis ha descritto la loro connessione come istintiva, dichiarando che si sono riconosciute come “animali simili”. Questo episodio ha dimostrato come, nonostante le controversie, il rispetto e l’amicizia possano prevalere nel mondo dello spettacolo.