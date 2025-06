Bianca Balti celebra la remissione dal cancro con una romantica vacanza a Forte dei Marmi.

Bianca Balti, la celebre top model italiana, ha recentemente festeggiato un’importante vittoria personale: la remissione del cancro alle ovaie. Dopo mesi di terapie, la 41enne si è concessa una meritata pausa a Forte dei Marmi, una delle mete più esclusive della Versilia. Insieme al suo fidanzato, il manager e pilota Alessandro Cutrera, e alla figlia Mia, Bianca ha trascorso momenti di relax sotto il sole italiano. Il loro legame sembra più forte che mai, mentre si godono la tranquillità della spiaggia e la bellezza della costa toscana.

Un amore a distanza

Bianca Balti e Alessandro Cutrera dimostrano che l’amore può vincere ogni difficoltà. Nonostante la distanza che li separa, con Bianca residente a Los Angeles e Alessandro a Milano, i due non perdono occasione per ritrovarsi. Forte dei Marmi è stata il palcoscenico ideale per celebrare la loro unione. Durante questa breve vacanza, l’intimità e la complicità tra i due sono state evidenti. Secondo il settimanale Chi, Cutrera è stato visto accarezzare dolcemente la cicatrice di Bianca, un segno tangibile della sua lotta contro il cancro. Questo gesto riflette non solo l’amore, ma anche il sostegno incondizionato che Alessandro offre alla sua compagna.

Insieme a Bianca e Alessandro, la piccola Mia ha partecipato alla vacanza. La bambina, che ha appena compiuto 10 anni, ha potuto godere della compagnia della madre e del suo compagno in un ambiente sereno e gioioso. La presenza di Mia ha aggiunto un tocco di felicità alla fuga romantica della coppia.

Bianca Balti insieme alla figlia Matilde Lucidi – notiziemusica.it

La figlia maggiore di Bianca, Matilde Lucidi, non è stata vista in spiaggia, probabilmente impegnata con le celebrazioni del diploma negli Stati Uniti. Tuttavia, la famiglia è apparsa unita e felice, dimostrando che, nonostante le sfide affrontate, l’amore e la forza dei legami familiari restano indissolubili.

Il futuro di Bianca Balti e Alessandro Cutrera

Bianca Balti ha recentemente condiviso il suo desiderio di sposare Alessandro Cutrera. In un’intervista a Belve, ha elogiato le qualità del suo compagno, definendolo “una brava persona” e lodando le sue doti fisiche. Questo futuro matrimonio potrebbe cementare ulteriormente il loro rapporto, già saldo e basato su amore e rispetto reciproco.

La vacanza a Forte dei Marmi non è solo un momento di relax, ma anche un simbolo di rinascita e nuove speranze per il futuro. La storia di Bianca Balti è un esempio di resilienza e determinazione, un messaggio positivo per chiunque stia affrontando momenti difficili nella vita.