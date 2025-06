Mara Venier affronta un periodo difficile a causa della salute del marito Nicola Carraro.

Mara Venier, uno dei volti più amati della televisione italiana, si trova a vivere un periodo di profonda preoccupazione a causa delle condizioni di salute del marito, Nicola Carraro. L’imprenditore 83enne, compagno di vita della Venier dal 2006, ha attraversato un momento critico che lo ha visto in pericolo di vita. Nonostante le difficoltà, la conduttrice ha trovato la forza di reagire e ha deciso di tornare a lavorare nel programma ‘Domenica In’, convinta che il lavoro possa essere un’ancora di salvezza in un momento così complesso.

Nell’intervista concessa a Vanity Fair, Mara Venier ha raccontato con sincerità le sue preoccupazioni per la salute del marito. Ha rivelato che Carraro è stato in pericolo di vita per tre giorni, un mese e mezzo fa, sottolineando quanto questo evento abbia scosso la loro vita. “Mio marito un mese e mezzo fa è stato in pericolo di vita tre giorni”, ha confessato la conduttrice, evidenziando quanto il compagno sia stato un punto fermo nella sua vita. Nonostante la gravità della situazione, Mara ha dichiarato che Nicola sta lentamente riprendendosi, sebbene il cammino verso la piena guarigione sia ancora lungo.

Mara Venier con il marito Nicola Carraro a ‘L’Arena’ – notiziemusica.it

Il ritorno a ‘Domenica In’ e il suo significato

In un momento in cui la preoccupazione per la salute del marito è al centro della sua vita, Mara Venier ha deciso di tornare a lavorare su ‘Domenica In’. La conduttrice ha spiegato che questa scelta è motivata dalla necessità di mantenersi attiva e di trovare un supporto emotivo nel lavoro. “Ho pensato che lavorare mi fa bene in questo momento della mia vita”, ha dichiarato. La Venier ha sempre mostrato una grande forza d’animo, e questo ritorno rappresenta un modo per affrontare le sfide personali che si trova a vivere.

Un amore che resiste alle difficoltà

Nonostante le difficoltà, Mara Venier continua a mostrarsi forte e determinata. La sua relazione con Nicola Carraro, che lei stessa definisce “la vera botta di cu*o nella mia vita“, è fondata su un amore profondo e reciproco rispetto. Carraro, con il quale Mara condivide la vita da oltre un decennio, ha dato alla conduttrice un senso di ‘dignità’ che lei apprezza profondamente

. La paura di perdere le persone che ama è la sua più grande preoccupazione, ma Mara non si ferma e continua a guardare al futuro con speranza e determinazione, augurandosi che questa difficile fase possa essere superata con successo.