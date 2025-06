Elisabetta Gregoraci rivela il suo rifugio di lusso a Monte Carlo: un’oasi di eleganza e stile raccontata su Cribs Italia 5.

Una casa da sogno nel cuore di Monte Carlo: è questo il rifugio di Elisabetta Gregoraci, la showgirl italiana che ha recentemente aperto le porte della sua residenza esclusiva per il programma Cribs Italia 5 su MTV. La dimora, che si trova nel prestigioso Principato di Monaco, colpisce per il suo design moderno e chic, in cui ogni dettaglio è stato curato con attenzione.

Ambienti luminosi e arredi raffinati dominano la scena, mentre un terrazzo mozzafiato permette di godere di una vista impareggiabile sulla città. A raccontare la bellezza di questo angolo di paradiso ci pensa la voce fuori campo di Giulia Salemi, mentre Elisabetta condivide i suoi pensieri sulla vita e la sua passione per la fotografia, circondata da immagini che decorano le pareti della sua casa.

Un design sofisticato tra foto e ricordi di una carriera

Elisabetta Gregoraci descrive la sua casa come un luogo di pace e bellezza, dove gli ambienti sono progettati per essere pieni di luce naturale. “L’architetto mi ha dato una mano con le nuance dei colori”, racconta la showgirl, sottolineando quanto sia importante per lei l’armonia cromatica. Gli interni sono caratterizzati da un arredamento essenziale e moderno, in cui predominano i toni chiari.

Il salone, ampio e accogliente, è impreziosito da un grande divano bianco e un tavolo da pranzo nero, che creano un contrasto elegante. Ma è il terrazzo a rubare la scena: “Da qui puoi ammirare tutta Monaco!”, esclama Elisabetta, orgogliosa di questo spazio all’aperto che le consente di rilassarsi e godere della vista panoramica.

Ogni stanza della casa di Elisabetta Gregoraci è una celebrazione della sua carriera e della sua vita personale. Le pareti sono adornate da innumerevoli foto che la immortalano, un modo per tenere vivo il ricordo dei suoi momenti più significativi. “Mi piace moltissimo farmi fotografare”, confessa, sorridendo.

Elisabetta Gregoraci ad un evento – notiziemusica.it

Oltre alle immagini, gli ambienti sono arricchiti da oggetti che raccontano la sua storia professionale, come un quadro con l’immagine del profumo Chanel N. 5, acquistato ad Amsterdam. Anche la zona notte riflette il suo stile sofisticato: il bianco domina la scena, mentre cassettoni pieni di monili e una stanza guardaroba completano l’insieme.

Una vita tra impegni professionali e cause benefiche

Nonostante la vita frenetica e gli impegni che la vedono protagonista in televisione, nella moda e nella pubblicità, Elisabetta Gregoraci riesce a trovare il tempo per dedicarsi a cause benefiche. È da anni uno dei volti della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, un impegno che sente particolarmente vicino dopo la perdita della madre nel 2010 a causa del cancro.

La sua casa a Monte Carlo non è solo un rifugio di lusso, ma anche il luogo dove si rigenera per affrontare nuove sfide e contribuire al benessere degli altri. Il suo racconto su Cribs Italia 5 non è solo un viaggio tra le mura di una dimora esclusiva, ma anche uno sguardo sulla vita di una donna che, tra successi e difficoltà, ha trovato la sua realizzazione e serenità.