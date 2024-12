Marracash annuncia a sorpresa l’uscita del nuovo album

Nessuno se lo aspettava: oggi Marracash ha annunciato l’uscita del nuovo album “È finita la pace” e anche una nuova data San Siro nel 2025.

In una mossa inaspettata che ha sicuramente fatto gioire i fan, Marracash ha rivelato l’uscita del suo nuovo album “È finita la pace”. Oltre a sorprendere tutti con questo lancio, il rapper ha fatto sapere che il 2025 sarà un anno ricco di appuntamenti live, con l’aggiunta di una nuova data a San Siro, a Milano. Questo annuncio non solo rafforza il legame di Marracash con i suoi ascoltatori ma segna anche un traguardo significativo nella sua carriera, posizionandolo come il primo rapper italiano a tenere un tour negli stadi.

La sorpresa di Marracash: un nuovo album

Con tre anni trascorsi dall’ultimo progetto discografico, “Noi, loro, gli altri”, Marracash fa ritorno sulla scena musicale con “È finita la pace“. Quest’ultimo lavoro, prodotto da Marz e Zef, è il settimo album in studio per l’artista e promette di essere un capitolo cruciale nel suo percorso artistico. Un album che non prevede collaborazioni, mettendo così in risalto la voce e le riflessioni uniche di Marracash.

L’album “È finita la pace” si presenta come l’atto conclusivo di una trilogia iniziata con “Persona” e proseguita con “Noi, loro, gli altri“. Attraverso 13 tracce, Marracash si immerge in tematiche profonde come l’accettazione di sé e l’unicità, offrendo agli ascoltatori una riflessione sulla sua evoluzione personale e artistica.

Un traguardo storico: il tour negli stadi

L’uscita dell’album non è stata l’unica sorpresa per i fan di Marracash: il rapper ha anche annunciato una seconda data a San Siro che si terrà il 26 giugno 2025, ampliando la possibilità per i fan di vederlo dal vivo.

I concerti di Marracash previsti per il 2025 segneranno un traguardo storico: l’artista è stato infatti il primo rapper italiano ad annunciare un tour negli stadi. Questo tour includerà, oltre alle due date milanesi, concerti in altre grandi città italiane come Bibione, Napoli, Torino, Roma e Messina. Un risultato notevole che testimonia la crescente popolarità della musica rap nel panorama musicale italiano.