Marco Mengoni: testo e significato di “Mandare tutto all’aria”

Marco Mengoni è tornato con il nuovo singolo “Mandare tutto all’aria”: scopriamo il testo e il significato della canzone!

Marco Mengoni, uno degli artisti italiani più influenti e amati, è tornato al centro della scena musicale con il suo nuovo singolo “Mandare tutto all’aria“. Uscito il 29 novembre, il brano rappresenta non solo un ritorno alle sonorità amate dal pubblico ma segna anche, secondo alcuni, l’inizio di una nuova era nella carriera dell’artista.

Scopriamo il significato e il testo della canzone!

“Mandare tutto all’aria”: il significato della canzone

Dopo un periodo di pausa, Mengoni ha deciso di rompere il silenzio con “Mandare tutto all’aria“, il cui titolo che non lascia spazio a interpretazioni ambigue sul messaggio che intende trasmettere. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali e sta riscuotendo successo in radio, indicando chiaramente come il bisogno di rinnovamento che pervade l’artista trovi eco anche nel suo pubblico.

Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2024

Il brano racconta di una lotta interiore, caratterizzata da smarrimento, malinconia, e una spiccata voglia di cambiamento. Attraverso il testo si comprende come il protagonista si senta frammentato, vivendo in un quotidiano dove il sentimento di perdita si mischia alla volontà di stravolgere la routine per ritrovare se stesso.

“Mandare tutto all’aria” diventa quindi il leitmotiv per sfuggire a un mondo sommerso dall’apparenza e dalla superficialità, dove si continua a fare selfie ignorando la tempesta emotiva che ognuno ospita dentro di sé. L’invito a cambiare strada, pur mantenendo viva la malinconia che ci caratterizza, emerge come un appello a non arrendersi alla monotonia della vita quotidiana.

Il testo della canzone

Anche stanotte me ne torno a pezzi

Non è normale che ci siamo persi, mhm

Che certe cose non si spiegano

Perché la gente si fa ancora i selfie?

