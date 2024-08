Madonna: le più belle canzoni dell’iconica popstar

Le più belle canzoni della carriera di Madonna: da “Like a Virgin” a “Material girl”, i brani più significati della popstar.

Con oltre 400 milioni di dischi venduti, innumerevoli tour mondiali, 19 film di cui due come regista, Madonna è una delle artiste più importanti e famose al mondo. la Regina del Pop, nella sua lunga carriera ha regalato al mondo una serie di canzoni indimenticabili che hanno segnato generazioni. Di seguito vi presentiamo una selezione dei suoi brani più importanti e significativi.

Le più belle canzoni di Madonna

Iniziamo la lista con l’intramontabile “Like a Virgin“: questo singolo uscito nel 1985 è diventato uno dei più grandi successi di Madonna, simbolo di provocazione e trasformazione. Il videoclip girato a Venezia è indimenticabile, così come il brano che rimane uno dei più rappresentativi della carriera della cantante. Ecco il video della canzone:

“Lucky Star” del 1983 è la canzone che segna l’inizio dell’ascesa al successo di Madonna. Il brano, parte dell’album omonimo, incapsula perfettamente l’essenza del pop anni ’80 con ritmi synth e melodie accattivanti. Il videoclip, che lascia intravedere il carisma e lo stile unico di Madonna, contribuisce a cementare il suo status di icona della musica e della moda. Ecco il video della canzone:

Altro brano iconico di Madonna è sicuramente “Material Girl“ del 1985. Il videoclip, diretto da Mary Lambert, che era praticamente un remake di una celebre scena del film Gli uomini preferiscono le bionde. Nel video infatti, la popstar appare vestita e pettinata come Marilyn Monroe ed è circondata d ragazzi che la ricoprono di soldi e diamanti. Alla fine si scopre che era tutta finzione: la ragazza si trova in realtà su un set cinematografico e nella vita reale non è interessata ai soldi e ai regali costosi. Ecco il video della canzone:

Madonna: la rivoluzione dell’artista

Con “Papa Don’t Preach“ del 1986, Madonna mostra una maggiore profondità tematica parlando di gravidanza in adolescenza. Il video caratterizzato da un look più maturo e riflessivo, dimostra la capacità dell’artista di affrontare temi sociali attraverso la musica. Ecco il video della canzone:

“Like a Prayer“, altra canzone simbolo di Mafonna, non fu solo una hit mondiale, ma anche una canzone totalmente rivoluzionaria. Il lancio del brano, accompagnato da un videoclip ricco di simbolismi, suscitò reazioni negative da parte di varie associazioni religiose che condannarono la mescolanza di elementi sacri con allusioni sessuali.

Il video sorprendente e provocatorio, dove Madonna danza in una chiesa tra croci infuocate e mostra stigmate, costò alla cantante la collaborazione con il brand Pepsi e fu al centro di moltissime polemiche. Ecco il video della canzone: