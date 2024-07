Line-up completa del Green Valley Pop Fest, per la prima volta a Trapani, domenica 4 agosto 2024.

Un importante evento è alle porte per gli appassionati di musica e sostenibilità ambientale: il Green Valley Pop Fest. Per la prima volta, il festival si terrà a Trapani, più precisamente nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele. Programmato per domenica 4 agosto 2024, questo festival giunto alla sua terza edizione, punta ad unire il piacere della musica con la promozione di uno stile di vita rispettoso dell’ambiente.

La line-up dell’evento

Al centro dell’attenzione ci sono gli artisti che saliranno sul palco della Green Arena:

Alessandra Amoroso

Irama

Tony Effe

Ernia

Sophie And The Giants

Hugel

Il Pagante

Merk & Kremont

Michelangelo

Simonterizzo

Petit

Sarah Toscano

Leo Gassman

Elmatadormc7

Axell

Berna

Cioffi

DoDoJ

Kamelia

concerto

Come godersi al meglio lo show

L’evento presenta una serie di aree dedicate: dal Parterre, aperto a tutti, al Pit gold per i fan che desiderano avvicinarsi il più possibile ai loro idoli. Per una visione privilegiata, è stato istituito il TicketSms vip stage, senza dimenticare il Backstage Privé per un’esperienza esclusiva. Inoltre, la collaborazione con Red Bull per l’area beverage dimostra l’interesse crescente delle aziende nella promozione di eventi eco-sostenibili.

Promozione della cultura ambientale

Il Green Valley Pop Fest non è solo un’occasione per godersi la musica live. È anche un veicolo per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela ambientale. Le partnership con organizzazioni come Marevivo, WWF, e PlasticFree, e la recente collaborazione con la Fondazione Alberitalia, testimoniano l’impegno degli organizzatori nel promuovere azioni concrete a favore dell’ambiente.

Il ruolo dei media

Radio 105, radio ufficiale dell’evento, gioca un ruolo cruciale nella diffusione dei valori e dell’importanza del festival, garantendo una copertura ampia e mirata al fine di raggiungere anche chi non potrà essere presente fisicamente.

Il Green Valley Pop Fest si appresta a diventare un appuntamento imperdibile non solo per gli amanti della musica, ma per tutti coloro che credono nell’importanza della salvaguardia ambientale. Con un cast artistico di rilievo e una forte spinta verso la sostenibilità, il festival promette di lasciare un’impronta significativa nella memoria collettiva e nella cultura pop. L’appuntamento è dunque per il 4 agosto 2024 a Trapani, per un’esperienza che unisce l’arte della musica alla consapevolezza ambientale.