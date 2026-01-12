Il fenomeno musicale di Leonardo De Andreis: come il brano Soltero è diventato virale su TikTok e ha conquistato le classifiche di Spotify.

Negli ultimi giorni, le piattaforme social sono state inondate da un ritornello accattivante che ha catturato l’attenzione di migliaia di utenti. Si tratta di Soltero, un brano di Leonardo De Andreis che sta conoscendo un’improvvisa ascesa grazie a TikTok.

Con oltre 6mila utenti che condividono video con questo sottofondo, il pezzo ha rapidamente scalato le classifiche, arrivando a far parte della Viral 50 di Spotify. Il brano, che richiama fortemente le sonorità degli anni 2000, unisce un sound incalzante e giocoso a un testo malinconico, ma mai drammatico, conquistando così un vasto pubblico.

Da Sanremo Young a TikTok

Leonardo De Andreis, l’autore di Soltero, è un giovane artista emergente proveniente da Pomezia, vicino Roma. De Andreis non è nuovo al mondo della musica: nel 2018, infatti, ha partecipato alla prima edizione di Sanremo Young, condotto da Antonella Clerici.

Questo percorso artistico, iniziato sul palco del Festival della canzone italiana, ha visto una svolta con l’uscita di Soltero nel 2024. Sebbene la canzone abbia raggiunto la viralità solo alla fine del 2025, essa testimonia ancora una volta il potere dei social nel promuovere musica di giovani talenti.

Il successo di Soltero non è stato solo frutto del passaparola tra utenti comuni, ma anche di un supporto significativo da parte di artisti già affermati. Nomi come Tedua, Sarah Toscano, Sayf, Alfa, Joshua, Il Tre, Mew e Samurai Jay hanno contribuito alla diffusione del brano, condividendolo sui loro profili TikTok. Questi artisti hanno realizzato video con il lip sync del brano, amplificando ulteriormente la sua popolarità. Questo fenomeno illustra come i social media possano fungere da trampolino di lancio per brani che, altrimenti, potrebbero rimanere nell’ombra.

Il potenziale di Soltero nel panorama musicale del 2026

Il successo virale di Soltero ha fatto nascere una domanda tra gli appassionati di musica: potrebbe essere la prima vera hit del 2026? Con la sua presenza nella Viral 50 di Spotify e il crescente numero di video su TikTok, il brano ha dimostrato di avere un forte potenziale per lasciare un segno nel panorama musicale di quest’anno. La storia di Leonardo De Andreis e del suo brano rappresenta un esempio lampante di come la musica possa evolversi e trasformarsi grazie alla potenza dei social media, aprendo nuove strade e opportunità per artisti emergenti.