Il trionfo della musica K-pop ai Golden Globes 2026: la storica vittoria di Golden e il successo del film d’animazione Kpop Demon Hunters aprono la strada a nuove prospettive per il genere coreano.

La serata dei Golden Globes 2026 ha segnato un momento storico per la musica e il cinema coreano. Golden, una canzone tratta dal film d’animazione Kpop Demon Hunters, ha vinto il premio per la Miglior canzone originale, stabilendo un primato significativo per il K-pop. La vittoria della hit delle HUNTR/X, rimasta in cima alla classifica Hot 100 per otto settimane, è stata annunciata da Joe Keery e Charli Xcx. EJAE, una delle interpreti e coautrice del brano, ha ritirato il premio, esprimendo emozione e gratitudine.

Il film ha anche vinto nella categoria Miglior film d’animazione, consolidando la sua presenza nell’industria cinematografica globale. La serata ha visto altri premi importanti, con Ludwig Göransson che ha vinto per la miglior colonna sonora e Paul Thomas Anderson che ha trionfato in quattro categorie principali.

Il successo di Golden ai Golden Globes 2026

La vittoria di Golden ai Golden Globes 2026 ha segnato un punto di svolta per il K-pop. Il brano delle HUNTR/X, protagonista del film Kpop Demon Hunters, ha battuto concorrenti di rilievo come Dream as One di Miley Cyrus. L’annuncio della vittoria, fatto da Joe Keery e Charli Xcx, ha visto EJAE, una delle cantanti e coautrice del brano, salire sul palco visibilmente commossa.

Nel suo discorso, EJAE ha condiviso un messaggio personale, parlando delle difficoltà affrontate nel suo percorso musicale e sottolineando come il rifiuto possa essere un’opportunità di cambiamento. Le sue parole hanno risuonato con forza, offrendo ispirazione a chiunque stia perseguendo i propri sogni.

Kpop Demon Hunters conquista i Golden Globes

Kpop Demon Hunters ha trionfato anche come Miglior film d’animazione, confermando il suo impatto nel panorama cinematografico. Questa pellicola, che ha ottenuto un successo straordinario su Netflix, è destinata ad avere un sequel nel 2029. Il film ha catturato l’attenzione grazie alla sua fedeltà all’identità culturale coreana e alla rappresentazione autentica del mondo del K-pop.

Kevin Woo, una delle voci della band protagonista, i Saja Boys, ha attribuito il successo del film alla sua capacità di connettersi con i fan del genere. Con questa vittoria, Kpop Demon Hunters si prepara a competere anche agli Oscar 2026, dove potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia del cinema d’animazione coreano.

Altri protagonisti della serata

La serata dei Golden Globes 2026 ha visto trionfare anche altre produzioni musicali e cinematografiche. Ludwig Göransson ha vinto la miglior colonna sonora per il film Sinners di Ryan Coogler. Paul Thomas Anderson ha dominato in quattro categorie con il suo film Una battaglia dopo l’altra, inclusa quella per la miglior regia. Timothée Chalamet ha superato Leonardo DiCaprio come miglior attore protagonista, mentre Hamnet di Chloé Zhao ha trionfato come miglior film drammatico, portando Jessie Buckley alla vittoria come miglior attrice protagonista.