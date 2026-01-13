Donald Trump respinge la richiesta di grazia di Diddy, sottolineando le tensioni del passato e il deterioramento dei rapporti personali.

Donald Trump ha recentemente dichiarato al New York Times di non aver intenzione di concedere la grazia a Sean “Diddy” Combs, nonostante una lettera di richiesta inviata dallo stesso magnate dell’hip hop. Attualmente, Diddy sta scontando una condanna a 50 mesi per reati federali legati alla prostituzione. Le tensioni tra Trump e Combs sembrano essere aumentate in seguito alle critiche mosse da Diddy durante la campagna elettorale del 2016.

Queste tensioni personali, unite alla gravità delle accuse, hanno complicato ulteriormente la concessione della grazia. La situazione di Diddy rimane incerta, con un appello in corso e una detenzione presso l’FCI Fort Dix, nel New Jersey.

Una richiesta di grazia non accolta dal presidente

Trump ha rivelato di aver ricevuto una lettera di richiesta di grazia da parte di Diddy, ma ha sottolineato che attualmente non sta considerando questa possibilità. Durante un’intervista nello Studio Ovale, Trump ha spiegato che molte persone gli hanno chiesto la grazia, ma ha deciso di non dare seguito alla richiesta di Diddy.

I dettagli della lettera inviata da Combs non sono stati resi pubblici, e i funzionari della Casa Bianca hanno evitato di commentare ulteriormente, rimandando alle parole del presidente. Questa decisione di Trump sembra essere influenzata non solo dalle accuse legali, ma anche dal rapporto personale complicato con Diddy.

Sean “Diddy” Combs partecipa ai festeggiamenti al LAVO di Londra per il suo compleanno e il suo nuovo album il 9 novembre 2023 – notiziemusica.it

Un rapporto personale deteriorato

Trump ha spiegato che in passato aveva un rapporto amichevole con Diddy, rapporto che si è incrinato quando Combs lo ha criticato durante la campagna elettorale del 2016. Il presidente ha affermato che le critiche ricevute da Diddy hanno complicato la possibilità di concedere la grazia. “Siamo esseri umani”, ha detto Trump, aggiungendo che le critiche possono offuscare il giudizio. Questa affermazione indica come le tensioni personali possano influire sulle decisioni presidenziali, rendendo difficile separare le questioni professionali da quelle personali.

La situazione legale di Sean “Diddy” Combs

Combs è stato arrestato nel settembre 2024 e accusato di associazione a delinquere e traffico sessuale. Sebbene sia stato assolto dalle accuse più gravi, è stato condannato per prostituzione federale. Mentre sconta la sua condanna, il team legale di Diddy ha avviato un ricorso contro la sentenza, con un processo di appello ancora in corso. Attualmente, Diddy è detenuto presso l’FCI Fort Dix, nel New Jersey. La situazione legale complessa e l’incertezza legata all’appello mantengono alta l’attenzione su questo caso, mentre il futuro di Diddy rimane indefinito.