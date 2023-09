Laura Pausini, Durare: il significato del testo del nuovo singolo della cantautrice di Solarolo tratto dal nuovo album.

L’attesa sta per finire. Manca sempre meno all’uscita del nuovo album di Laura Pausini. Anime parallele arriverà nei negozi il prossimo 27 ottobre, e conterrà tutti gli ultimi singoli pubblicati dalla cantautrice di Solarolo. Compreso Durare, il suo nuovo brano per questo autunno, arrivato in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming il 15 settembre.

Una canzone lanciata, come accaduto molto spesso nella carriera dell’artista romagnola, in contemporanea in italiano e in spagnolo, per andare ancora alla volta alla conquista di un pubblico, quello di lingua spagnola, che non ha mai smesso di amarla.

Laura Pausini riparte da Durare

In questo periodo di grandi sorprese e rivelazioni dei suoi prossimi progetti, la Laura nazionale ha deciso di regalare ai fan un altro anticipo di quello che sarà il suo nuovo album, arrivato a cinque anni di distanza dall’amatissimo Fatti sentire.

Laura Pausini

Dopo aver quindi cantare l’Italia e la Spagna con i suoi concerti a Venezia e a Siviglia la scorsa estate, e dopo aver regalato l’impresa incredibile di tre concerti in 24 ore in tre diverse location per celebrare i 30 anni di La solitudine, la cantautrice di Solarolo ha deciso di riscaldare l’atmosfera in vista del suo prossimo tour mondiale attraverso l’uscita di un nuovo singolo, presentato in anteprima sui social.

Il significato del testo di Durare

Prima ancora di arrivare in radio, il nuovo singolo di Laura era stato anticipato dalla stessa artista attraverso un breve video pubblicato sui suoi account ufficiali sui social. Nella clip cantava un piccolo estratto del nuovo brano: “Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anche io e non lo sanno gli altri“.

Si tratta di una canzone d’amore malinconica, come molti dei brani che raggiungono le radio in questo periodo dell’anno. Una ballata che descrive una relazione non semplice ma vera, sincera, in grado di durare nel tempo nonostante le difficoltà che spesso ci affliggono e ci lasciano quasi inermi, privi di forza, apparentemente incapaci di superare le nostre paure.

Di seguito il video con l’anticipazione di Laura:

