Laura Pausini ha annunciato oggi l’apertura del Laura Pausini Museum, una mostra permanente che sorgerà nel cuore della sua città d’origine, Solarolo. Le porte apriranno al pubblico il 7 settembre 2025, offrendo un’immersione completa nel mondo dell’artista.

Il museo, un valore affettivo

Il museo, il primo in Italia dedicato a una cantante, avrà sede in un luogo di grande valore affettivo: l’edificio che è stato prima la casa della famiglia Pausini e, successivamente, la sede del suo fan club ufficiale. La scelta del luogo non è casuale e promette di regalare ai visitatori un’esperienza intima e autentica, ripercorrendo i passi dell’artista dalla sua infanzia fino ai primi successi che l’hanno lanciata sulla scena mondiale.

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai fan, che attendono con trepidazione di poter visitare quella che si preannuncia come una nuova meta di pellegrinaggio. All’interno del museo, il pubblico potrà ammirare una collezione straordinaria che include premi, riconoscimenti internazionali, abiti di scena dal valore inestimabile e materiale inedito che svelerà aspetti poco conosciuti della sua carriera e della sua storia personale.

Laura Pausini all’Eurovision 2022 (ph. Brunetti)

30 anni di carriera

L’inaugurazione del museo si lega ad un’altra importante ricorrenza: i 30 anni del Laura Pausini Official Fanclub, fondato nel settembre del 1995. Per celebrare questo traguardo, l’artista ha organizzato il PAU PARTY 2025, un evento speciale riservato ai soci del fan club (Laura4U.com) che si terrà il 6 settembre al PalaCattani di Faenza, alla vigilia dell’apertura del museo.

Questo sodalizio, uno dei più longevi e attivi del panorama musicale italiano, testimonia la fedeltà e l’affetto di una community cresciuta insieme alla sua artista.