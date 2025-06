Annalisa conquista la vetta della classifica EarOne, mentre Blanco scivola fuori dalla Top 10.

La classifica settimanale di EarOne è dominata da Annalisa, che con il suo nuovo singolo “Maschio” si posiziona al primo posto, confermando il suo successo nella scena musicale italiana. È un traguardo significativo, dato che Annalisa è la seconda artista italiana a raggiungere questa posizione nel 2025. In contrasto, Blanco con “Piangere a 90” perde terreno, scendendo dalla vetta alla dodicesima posizione. La settimana vede anche l’ingresso di diversi nuovi brani nella Top 50, con artisti come Ermal Meta e Rose Villain che fanno il loro debutto in classifica con notevoli balzi in avanti.

Il successo di Annalisa con “Maschio” non è un caso isolato, ma parte di una serie di successi consecutivi. Con questo brano, diventa la seconda artista italiana nel 2025 a raggiungere la cima della classifica di EarOne. È il suo sesto brano a conquistare la prima posizione negli ultimi due anni, un risultato impressionante che include anche hit come “Mon Amour“, “Ragazza Sola“, e “Sinceramente“. Le collaborazioni di Annalisa, come “Disco Paradise” e “Storie Brevi“, hanno anch’esse dominato le classifiche, dimostrando la sua versatilità e popolarità tra il pubblico.

Blanco scivola fuori dalla Top 10

Nonostante il recente successo, Blanco con “Piangere a 90” sperimenta un calo significativo, scendendo di undici posizioni fino alla dodicesima. Nel frattempo, Ed Sheeran con “Azizam” e Miley Cyrus con “End Of The World” mantengono saldamente la seconda e la terza posizione rispettivamente. Questi artisti internazionali continuano a godere di un forte airplay nelle radio italiane, dimostrando la loro capacità di attrarre un vasto pubblico anche al di fuori dei loro paesi d’origine.

Blanco

Nuovi talenti emergono

Questa settimana, la classifica di EarOne accoglie diverse nuove entrate che promettono di lasciare il segno. Tra queste, Rose Villain e Tony Effe debuttano alla posizione #25 con “Victoria’s Secret“, mentre Alessandra Amoroso e Serena Brancale si piazzano al #27 con “Serenata“. Anche Francesca Michielin e Bresh fanno il loro ingresso rispettivamente alla #30 e #36 con “Francesca” e “Umore Marea“. Queste nuove tracce arricchiscono l’offerta musicale delle radio italiane, presentando una gamma di stili e talenti diversi.