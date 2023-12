Gli Wham! hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche musicali con Last Christmas, trentanove anni dopo la sua uscita.

A qualche giorno dalle dichiarazioni di Simon Napier-Bell, l’ex manager degli Wham!, il brano è arrivato in testa alle classifiche nel Regno Unito. L’uomo aveva rivelato che George Michael è sempre stato “un po’ turbato dal fatto di sapere che quel brano era la cosa migliore che avesse mai scritto“.

In questo momento, la traccia può vantare il record di essere l’unica ad aver raggiunto le vette delle classifiche musicali dopo ben trentanove anni dalla prima pubblicazione.

Il primo posto in classifica

Gli Wham! hanno finalmente raggiunto il primo posto nella classifica natalizia in Uk, con “Last Christmas“, il loro singolo del 1984. Il brano è stato scritto e prodotto da George Michael con l’obiettivo di raggiungere il numero uno nel Natale 1984, e cantato da Andrew Ridgeley.

Andrew Ridgeley, ex membro del gruppo, ha fatto sapere che “Last Christmas è finalmente salito al tanto amato e ricercato numero uno ufficiale di Natale, che è sempre stato il nostro obiettivo principale“.

Ha inoltre dichiarato che “George sarebbe fuori di sé poiché dopo tutti questi anni, abbiamo finalmente ottenuto il Christmas Number One. George mi disse che aveva scritto Last Christmas con l’intenzione di scrivere una Christmas Number One. La missione è compiuta!”.

Secondo i dati di Official Charts Company, “Last Christmas” ha raggiunto 13,3 milioni di stream nell’ultima settimana, e può vantare di essere il brano natalizio più ascoltato di sempre durante la settimana di Natale in Gran Bretagna. Inoltre è diventata la terza canzone con maggiore successo di tutti i tempi nel Regno Unito, totalizzando 5,34 milioni di unità in classifica.

George Michael è scomparso proprio nel giorno di Natale del 2016, all’età di 53 anni, a causa di un’insufficienza cardiaca. In quattro decenni di carriera conta più di 100 milioni di dischi venduti, sia come solista sia come membro degli Wham!.

