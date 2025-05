La Rappresentante di Lista: date e scaletta del tour estivo 2025

La Rappresentante di Lista sta per iniziare il tour estivo 2025: scopriamo le date e la scaletta delle canzoni che porteranno sul palco.

La Rappresentante di Lista, il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, è pronto a iniziare il tour estivo 2025, una serie di concerti che saranno l’occasione per vivere un’esperienza unica e intensa. Con una partenza mozzafiato prevista in Italia, il tour si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica dal vivo: scopriamo le date in programma e la scaletta delle canzoni.

La Rappresentante di Lista: le date del tour estivo 2025

Dopo un tour primaverile che ad aprile li ha portati ad esibirsi nelle più importanti capitali europee come Vienna, Londra, Berlino e Parini, La Rappresentante di Lista torna in Italia con un tour estivo 2025 che prevede concerti nei principali Festival della penisola.

Ecco tutte le date in programma:

23 maggio – Cuneo, Festival Città In Note

5 giugno – Bologna, WMF We Make Future

3 luglio – Padova, Sherwood Festival)

5 luglio – Trento, Trento Live Fest)

11 luglio – Bisceglie – BT, Dolmen Summer Festival

17 luglio – Milano, Circolo Magnolia

1 agosto – Gradisca d’Isonzo – GO, Festival Onde Mediterranee

7 agosto – Civitanova Marche – MC, Ri-Suona

12 settembre – Roma, location TBA

La scaletta delle canzoni

La setlist includerà i più grandi successi del duo ma anche le più recenti hit. Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni che La Rappresentante di Lista porterà sul palco durante i concerti del tour: