Jovanotti ha annunciato due grandi novità per il 2026: un nuovo album e il tanto atteso ritorno del Jova Summer Party.

Jovanotti è prontissimo per l’arrivo del nuovo anno: l’artista ha sorpreso i fan e il pubblico annunciando l’uscita di un nuovo album, “Niuiorcherubini“, il suo ritorno sui palchi di tutto il mondo con il tour “L’arca di Loré”, e infine il ritorno ai concerti estivi nelle città italiane con il Jova Summer party 2026. Scopriamo tutti i dettagli!

Jovanotti: il nuovo album “Niuiorcherubini”

Jovanotti ha da sempre sorpreso per la sua capacità di rinnovarsi. Con il nuovo album “Niuiorcherubini“, annunciato per il 20 novembre, la star italiana si prepara a lanciare un disco che sorprenderà i fan storici.

Jovanotti

Esplorando sonorità pure, registrate in analogico, omaggio alla organicità della musica, questa novità discografica del cantautore segna un’evoluzione nel suo percorso artistico. Ma “Niuiorcherubini” è solo l’inizio. Per il 2026 infatti Jovanotti ha annunciato “L’arca di Lorè“, il suo nuovo tour mondiale.

L’arca di Loré: il tuor mondiale e il ritorno in Italia

“L’arca di Loré” è il nome del progetto che vedrà Jovanotti navigare attraverso varie latitudini musicali, dall’Australia con esibizioni a Brisbane e Adelaide, fino al cuore dell’Europa e oltre, attraverso festival che spaziano da Kinshasa a Monaco, da Vienna a Barcellona, fino al famoso Jazz Festival di Montreux. Questo tour mondiale non è solo un’esibizione, ma un dialogo tra diverse culture musicali, una celebrazione dell’incontro tra generi e tradizioni.

Il viaggio globale di Jovanotti ritorna poi in Italia con il “Jova Summer Party 2026“, inspirato ai precedenti Jova Beach Party ma con una rotta che toccherà le regioni meridionali, spesso meno centrali nel circuito musicale nazionale. La conclusione, o forse un nuovo inizio, vedrà la capitale, Roma, ospitare “Jova al Massimo” al Circo Massimo. Questo percorso, che si sviluppa anche attraverso l’iniziativa “Jovagiro”, con spostamenti in bicicletta, intende unire la passione per la musica a quella per l’ambiente e lo sport, in una festa itinerante di musica e vita.