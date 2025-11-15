Il ritorno dei Foo Fighters in Europa è previsto per l’estate 2026, con un tour che include una tappa imperdibile agli I-Days di Milano.
I Foo Fighters, capitanati dall’iconico Dave Grohl, torneranno a calcare i palchi europei nel 2026 con il loro attesissimo Take Cover Tour. La band statunitense viaggerà in lungo e in largo nel Vecchio Continente, con una serie di concerti che inizieranno in Norvegia il 10 giugno.
Tra le date più attese figura quella del 5 luglio agli I-Days di Milano, presso l’Ippodromo SNAI La Maura. Sarà un evento imperdibile per i fan italiani, che potranno acquistare i biglietti in prevendita a partire dal 13 novembre tramite l’app di I-Days e My Live Nation, mentre la vendita generale partirà il giorno successivo su Ticketmaster.
La serata dei Foo Fighters a Milano non sarà solo un’opportunità per ascoltare i brani iconici della band americana, ma si preannuncia anche come un evento ricco di energia grazie alle band di apertura. Gli IDLES, amatissimi dal pubblico italiano, torneranno nel nostro Paese per portare sul palco il loro post-punk ruvido e pieno d’amore.
A precederli, i Fat Dog, una band britannica che promette di far scatenare il pubblico con il loro stile punk e danzereccio. Questi artisti non solo apriranno la serata, ma contribuiranno a creare un’atmosfera unica che lascerà il segno.
I-Days Milano 2026
Il festival I-Days Milano 2026 sta già facendo parlare di sé per il suo cartellone ricco di artisti di spicco nel panorama rock internazionale. Oltre ai Foo Fighters, il 3 luglio vedrà la presenza dei Florence + The Machine all’Ippodromo Snai di San Siro.
Il 6 luglio, invece, l’Ippodromo La Maura ospiterà una delle giornate più attese del festival, con la partecipazione di band leggendarie come i Queens of The Stone Age, gli Acid Bath e il ritorno degli inimitabili System of a Down. Questo programma promette di rendere l’edizione 2026 degli I-Days un evento memorabile per gli appassionati di musica rock.
Biglietti e informazioni sul tour
I fan dei Foo Fighters e degli altri artisti che parteciperanno agli I-Days Milano 2026 devono prepararsi a un’estate di grande musica. I biglietti per il Take Cover Tour saranno disponibili in diverse fasi di vendita, offrendo un’opportunità a tutti gli appassionati di assicurarsi un posto per uno degli eventi più attesi dell’anno.