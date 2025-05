Jovanotti non è nuovo a proporre sui social delle particolari ricette. È passata solo qualche settimana dal tormentone generato dalle “ova alla Jova”, la curiosa ricetta per uova che ha fatto impazzire il web, che il cantante è tornato con un nuovo suggerimento. Si tratta di un beverone che ha gustato alla fine del suo concerto di sabato, a Roma. Scopriamo di cosa si tratta.

Jovanotti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui tiene in mano un bicchiere contenente una strana bevanda. Ma non si tratta di un drink fuori dal comune, bensì di succo di rapa rossa. Il cantante, infatti, ha spiegato il perché di questa curiosa scelta: “Mi hanno detto che fa molto bene dopo i grandi sforzi. Lo bevono anche i ciclisti professionisti alla fine delle tappe, quindi mi fido“.