Ieri 25 maggio, Emma Marrone ha spento 41 candeline. Per festeggiare, la cantante ha organizzato una cena assieme ad Alessandra, sua amica storica: entrambe, infatti, sono nate lo stesso giorno. Alla festa, che si è tenuta il 24 maggio, hanno partecipato tutti gli affetti più cari delle due amiche, i quali hanno documentato l’evento con alcuni scatti poi pubblicati su Instagram.

In occasione del compleanno e della festa, Emma ha deciso di condividere su Instagram alcuni scatti in cui appare commossa e in lacrime. A completare il post, una toccante dedica in cui ringrazia tutti quanti per gli auguri e l’affetto mostrato in questa giornata speciale: “Un anno in più. Mi manca da morire sentirmi dire buon compleanno Lupacchiotta mia.. Dormo ancora nel lettone con mamma.. Non ho più paura del buio.. Piango più spesso.. Ma sopratutto rido molto.. moltissimo di me. Grazie a tutti per gli auguri e l’amore che non è mai scontato“.