Jovanotti annuncia l’uscita del nuovo album: “Il corpo umano”

Jovanotti ha annunciato che il 31 gennaio uscirà “Il corpo umano”, il suo nuovo album: scopriamo tutto quello che c’è da sapere!

L’attesa sta per finire per i numerosi fan di Lorenzo Jovanotti: il cantautore è pronto a tornare alla ribalta con un nuovo progetto discografico intitolato “Il corpo umano“. La data di rilascio è fissata per il 31 gennaio 2025.

Con un tour già in programma e un singolo che fa da apripista, “Montecristo“, l’album promette di essere un evento significativo nel panorama musicale italiano.

Jovanotti: un ritorno atteso

La notizia del rilascio del nuovo album di Jovanotti, “Il corpo umano“, ha riacceso l’entusiasmo tra i fan dell’artista. L’album, che segna un momento di rinnovamento per Jovanotti, arriva dopo un periodo di attesa e promette di portare una ventata di novità nel repertorio del cantante.

L’artista, sempre molto legato al suo pubblico, ha annunciato il ritorno con un messaggio su social, descrivendo “Il corpo umano” come una creazione nata dal desiderio di esplorare e raccontare nuove storie musicali. Con 15 nuove canzoni, l’album si annuncia come un progetto ricco e complesso, tanto da essere presentato in una copertina che recita “Vol. 1”, lasciando presagire ulteriori sviluppi futuri.

Disponibilità e formati

“Il corpo umano” si distingue non solo per il suo contenuto artistico ma anche per le modalità con cui verrà distribuito. Infatti, l’album è disponibile per il pre-ordine in diversi formati, accontentando sia gli amanti del supporto fisico che quelli digitali. Gli appassionati possono scegliere tra CD, doppio LP, e una speciale edizione del doppio LP in colorazione rossa.

Jovanotti, Jova Beach Party 2022 (ph. Michele Lugaresi)

In aggiunta, per i collezionisti e i fan più accaniti, è prevista anche la possibilità di ottenere l’album in versione autografata e numerata, un dettaglio che sottolinea ulteriormente la volontà di Jovanotti di mantenere un legame stretto con il suo pubblico.