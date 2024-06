Giusy Ferreri: esce “Hangover”, primo album con i Bloom

Giusy Ferreri torna con “Hangover”, un nuovissimo progetto musicale: il primo album realizzato dalla cantante con i Bloom, la sua rock band.

Nell’universo musicale, caratterizzato da una continua evoluzione e sperimentazione, Giusy Ferreri si propone con una nuova sfida che promette di lasciare un segno distinto nel panorama rock. La cantante, già ben nota nel circuito pop con una carriera impreziosita da numerosi successi, entra ufficialmente nella scena rock come frontwoman dei Bloom, un’iniziativa che coniuga innovazione e passione, anticipata dal singolo “È la verità” e marcata dall’imminente uscita dell’album “Hangover“.

Giusy Ferreri: un nuovo inizio

Il progetto dei Bloom rappresenta per Ferreri una svolta decisiva, un’occasione per abbracciare pienamente il rock, genere musicale che l’artista ha sempre ammirato. Lontana dalle dinamiche commerciali, la decisione di Ferreri nasce da un’esigenza profondamente personale di esplorare e condividere una componente più sincera e introspettiva della sua arte. “Hangover” si presenta come un viaggio nei meandri del rock, con uno sguardo verso i classici del genere, ma arricchito da un tocco contemporaneo e personale.

Il Lato Emotivo di “Hangover”

L’album “Hangover” non è solo un tributo alla musica rock, ma anche un’introspezione dell’artista, che si è cimentata sia nella scrittura dei testi che nella composizione di gran parte delle musiche. La scelta del nome Bloom simboleggia una rinascita, l’espressione di una Ferreri più matura che si libera delle etichette per scoprire e condividere la sua vera natura con il pubblico.

Un progetto che, se da una parte si svela un’audace esplorazione musicale, dall’altra rivela un alto grado di personalità e autenticità.

Verso nuovi orizzonti

Ferreri e i suoi compagni di band hanno già avuto l’opportunità di condividere la loro nuova avventura musicale dal vivo, con la partecipazione al Concerto del Primo Maggio di Roma. Il debutto dal vivo ha consolidato la direzione artistica dei Bloom e posto le basi per un futuro ricco di live, nuove produzioni e, possibilmente, la partecipazione a importanti palcoscenici nazionali come il Festival di Sanremo.

Giusy Ferreri

L’ambizione di Ferreri e della sua band è quella di trasmettere la potenza e l’essenza del rock attraverso performance energiche e autentiche, sempre mantenendo aperte le porte a nuove sperimentazioni e influenze.