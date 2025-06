Giulia De Lellis organizza un evento esclusivo con il suo brand beauty per celebrare l’amicizia e la maternità in un’atmosfera incantevole e rilassante.

Giulia De Lellis, celebre influencer italiana, ha creato un evento esclusivo per celebrare l’amicizia e la maternità insieme a tre delle sue più care amiche. L’iniziativa, targata Audrer, il suo brand beauty, si è svolta presso la suggestiva Tenuta Bertarello, immersa nelle colline della Tuscia, in provincia di Viterbo. L’evento, denominato Les Petits Plaisirs, ha visto la partecipazione di Cecilia Rodriguez, Aurora Ramazzotti e Martina Ravotti. Un’esperienza di due giorni all’insegna del relax e del benessere, che ha lasciato le partecipanti colme di gratitudine.

Giulia De Lellis ha pianificato ogni dettaglio con grande attenzione, invitando le sue ospiti a non preoccuparsi di nulla. All’arrivo, le amiche hanno trovato a disposizione abiti, costumi, prodotti per la cura del viso e del corpo, accessori e molto altro ancora.

La scelta della Tenuta Bertarello come location ha contribuito a creare un’atmosfera intima e rilassante, perfetta per due giorni di totale evasione dalla routine quotidiana. Giulia, al settimo cielo per l’attesa della sua prima figlia Priscilla, ha saputo trasformare l’incontro in un momento speciale e memorabile per tutte le partecipanti.

Momenti di condivisione e relax tra future mamme e neo mamme

La presenza di Cecilia Rodriguez e Aurora Ramazzotti, entrambe in dolce attesa, ha reso ancora più significativo l’evento. Giulia e Cecilia, che diventeranno mamme a settembre, si sono mostrate orgogliose delle loro forme da future madri, mentre Aurora e Martina, già mamme, hanno condiviso esperienze e consigli.

Aurora Ramazzotti presente a Milano il 14 marzo 2024 per il gala del centenario Damiani, ospitato al Teatro Alcione – notiziemusica.it

Le partecipanti hanno vissuto momenti di puro relax, tra lezioni di yoga, massaggi, bagni rigeneranti in piscina e persino corsi di cucina. Ogni istante è stato catturato e condiviso sui social, testimoniando la gioia e il benessere vissuti durante l’esperienza.

Un incontro indimenticabile grazie all’ospitalità di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha saputo creare un’atmosfera unica, dove amicizia e maternità si sono intrecciate in modo armonioso. L’influencer ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di deliziare se stessa e le sue amiche, rendendo l’evento un successo sotto ogni aspetto. Le partecipanti hanno lasciato la Tenuta Bertarello con il cuore colmo di gratitudine, pronte a tornare alla loro quotidianità con un rinnovato spirito di gioia e serenità. L’incontro non è stato solo un’esperienza di lusso, ma anche un prezioso momento di condivisione e celebrazione delle nuove vite in arrivo.