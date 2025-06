La cantante ha annunciato che presto lei e Callum Turner convoleranno a nozze: “Abbiamo deciso di invecchiare assieme”.

Dua Lipa e Callum Truner presto diventeranno marito e moglie. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante a British Vogue, dando finalmente conferma a quelle voci che si rincorrevano da tempo. La causa? Un anello da 18 carati sfoggiato dalla cantante sull’anulare sinistro.

Il racconto di Dua Lipa e l’anello da 18 carati

Come riporta British Vogue, Dua Lipa è entusiasta del lieto evento. La cantante infatti ha dichiarato: “Sì siamo fidanzati ufficialmente, è davvero emozionante. Questa decisione di invecchiare insieme e di essere migliori amici per sempre è una sensazione speciale. Non sono mai stata qualcuno che ha davvero pensato a un matrimonio, o sognato che tipo di sposa sarei stata“.

Un dettaglio che non è sicuramente passato inosservato è il solitario che negli ultimi tempi ha sfoggiato al dito: un bellissimo esemplare da 18 carati. Un gioiello prezioso di cui la cantante va fiera, tanto da ammettere: “L’anello di fidanzamento mi fa impazzire, Callum lo ha scelto dopo aver consultato mia sorella e i miei migliori amici. È bello sapere che la persona con cui trascorrerai il resto della tua vita ti conosce molto bene“.

Tuttavia, i preparativi del matrimonio non sono ancora iniziati. La stessa Dua Lipa ha raccontato di non aver alcun tipo di programma in mente, dato che attualmente l’unico impegno cui vuole dedicarsi è il suo tour, cercando di godersi il più possibile il momento.

La storia d’amore tra Dua Lipa e Callum Turner

Quella tra Dua Lipa e Callum Turner è una storia d’amore piuttosto recente, dato che le prime voci sul loro rapporto hanno cominciato a circolare a gennaio dello scorso anno. Non appena il gossip si è diffuso, la coppia ha cominciato ad essere fotografata ovunque, che fosse a una semplice cena, piuttosto che a un evento importante. Una relazione che oggi è sulla bocca di tutti che Dua Lipa condivide sui suoi profili social con foto e video.