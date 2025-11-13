Giorgia confessa: “Ho pensato di chiudere con la musica”

In una recente intervista la cantante ha ammesso di aver pensato di lasciare la musica, rivelando anche cosa l’ha fatta rinascere.

E’ una confessione che ha colto di sorpresa i fan. Giorgia ha di recente dichiarato di aver attraversato un periodo di crisi tale da portarla a prendere in considerazione l’idea di mollare tutto.

Ecco le sue parole.

La rivelazione di Giorgia

La cantante è stata intervistata da Il Secolo XIX, e ha raccontato di un momento di profonda incertezza che ha vissuto. Dopo il festival di Sanremo, in occasione del quale aveva affiancato Amadeus come co-conduttrice, e il suo brano Parole dette Male che si era aggiudicato il 18esimo posto, Giorgia aveva iniziato a maturare il pensiero di mettere uno stop al suo percorso artistico.

Mc Roma, 19/06/2024 – Durante la presentazione dei palinsesti Sky, Mario Cartelli ha scattato una foto in cui appare Giorgia.





La cantante ha dichiarato: “Se davvero ho pensato di chiudere con la musica? Sì, volevo mollare. Venivo da una fase musicale in cui non avevo più le idee chiare. La musica di oggi è diversa da quando ho cominciato io, proprio a livello di scrittura e suoni. E così mi sono detta: ‘Il mio l’ho fatto. Mi dedico al lavoro di presentatrice’”.

La rinascita di Giorgia

L’artista sottolinea il grande supporto che le ha fornito il suo team, che l’ha aiutata a ritrovare sicurezza in se stessa: “Il mio nuovo team mi ha spronato a non mollare. Ed è lì che per la prima volta in carriera ho chiesto aiuto”.

Giorgia poi è ritornata con una nuova luce sul palco del Festival di Sanremo 2025 con il suo brano La Cura per Me, e con esibizioni che hanno commosso e toccato il cuore del pubblico, ottenendo anche standing ovation. La sua canzone si era aggiudicata la sesta posizione.



