Svelate le cause del decesso del chitarrista Ace Frehley

Sono state rese note le cause della morte del chitarrista dei Kiss Ace Frehley, scomparso lo scorso 16 ottobre.

Ace Frehley è morto all’età di 74 anni. Dopo circa due settimane dal decesso, la stampa americana ha diffuso i dettagli dell’autopsia e l’ufficio del medico legale della contea di Morris ha confermato che la causa della morte è dovuta ad una caduta accidentale. Ecco i dettagli.

Le cause del decesso di Ace Frehley

Come riportato da Fanpage, secondo quando diffuso dai media americani, l’autopsia ha confermato che si è trattata di una morte accidentale, provocata da ferite da corpo contundente alla testa conseguenti ad una caduta.

Il celebre musicista infatti era stato ricoverato in ospedale per via di un’emorragia cerebrale.

A inizio ottobre, Ace Frehley aveva comunicato di aver dovuto annullare dei concerti a causa di una “lieve caduta” avvenuta nel suo studio.

chitarra elettrica rock

Nel rapporto rilasciato dall’ufficio del medico legale emergono ulteriori dettagli: si parla di fratture ossee in volto vicino agli occhi e orecchio sinistro, contusioni multiple, e lividi su anca, gamba e addome.

L’annuncio della famiglia

A dare la notizia del decesso, era stata la famiglia attraverso un comunicato stampa: “Siamo completamente devastati e con il cuore spezzato. Nei suoi ultimi momenti abbiamo avuto la fortuna di poterlo circondare con parole, pensieri, preghiere e intenzioni pieni di amore, cura e serenità mentre lasciava questa terra. Custodiamo con affetto tutti i suoi ricordi più belli, le sue risate, e celebriamo la sua forza e la gentilezza che ha donato agli altri”, e aggiungono: “L’entità della sua scomparsa è di proporzioni immense, al di là di ogni comprensione. Riflettendo su tutti i suoi incredibili traguardi nella vita, la memoria di Ace continuerà a vivere per sempre“.

I membri dei Kiss Simmons e Stanley avevano dichiarato: “Siamo devastati dalla scomparsa di Ace Frehley. È stato un pilastro del rock essenziale e insostituibile durante i capitoli più formativi della storia della band. È e sarà sempre parte del lascito dei Kiss“.