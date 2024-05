Ghali torna con “Paprika”: una nuova hit dai ritmi unici

Il 10 maggio uscirà “Paprika”, il nuovo singolo di Ghali che promette di essere il prossimo tormentone dell’estate.

Ghali, noto rapper italiano di origini tunisine, torna a far parlare di sé con l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “Paprika“. Dopo il successo di “Casa Mia“, brano che ha ottenuto un doppio disco di platino con oltre 100 milioni di stream, Ghali non smette di sorprendere il pubblico con la sua musica.

Ghali e la fusione dei generi in “Paprika”

Il singolo “Paprika” rappresenta un nuovo tassello nell’evoluzione musicale di Ghali. L’artista, attraverso questo pezzo, esplora nuove sonorità che spaziano dall’urban-pop a influenze internazionali, pur mantenendo quel tocco unico che lo contraddistingue.

La canzone è frutto della collaborazione con il team di Takagi & Ketra, noti per la loro capacità di mescolare generi diversi, arricchita dalla partecipazione di J-Castle e Daramola, esponenti di spicco del songwriting latin. La collaborazione tra talenti così diversi ha dato vita a un singolo che promette di essere uno dei tormentoni dell’estate.

Ghali: un’estate all’insegna della musica live

Con l’uscita di “Paprika“, Ghali si conferma come uno degli artisti più amati e seguiti del panorama musicale italiano, pronto a portare il suo ritmo anche sul palco. L’annuncio delle date del tour “Ghali – Live 2024” ha già scatenato l’entusiasmo dei fan.

Ghali (ph. Nabil Elderkin)

Il rapper si esibirà in varie città italiane, tra cui Milano, Firenze, Roma, Bologna e Napoli. L’accoglienza del pubblico è già evidente dalla rapidità con cui sono stati acquistati i biglietti per le date milanesi, entrambe sold out.

Il live di Ghali non sarà solo un’occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo lavoro, ma anche un modo per celebrare insieme la sua musica e la capacità di unire persone di diversa provenienza attraverso il potere unificante della musica. Con “Paprika“, Ghali ha aperto le porte a un’estate di successi, confermando il suo talento nel creare hit che catturano l’attenzione del pubblico.