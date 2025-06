La piccola principessa Gabriella di Monaco, un titolo nobiliare unico e un carattere forte la distinguono dal fratello gemello Jacques.

Nel cuore del Principato di Monaco, una giovane principessa sta attirando l’attenzione del mondo non solo per il suo lignaggio reale, ma anche per il suo carattere vivace e il suo titolo nobiliare unico. Gabriella, secondogenita di Charlene e del Principe Alberto, pur non essendo destinata al trono a causa della legge di primogenitura maschile, ha già lasciato un segno distintivo nel panorama reale.

Conosciuta per la sua esuberanza, Gabriella è stata insignita di un titolo nobiliare che pochi conoscono, quello di Contessa di Carladès, un antico feudo situato nella regione francese dell’Alvernia-Rodano-Alpi, conferitole direttamente dal padre.

Un titolo nobiliare che lega Gabriella alle tradizioni

La nascita di Gabriella e Jacques il 10 dicembre 2014 ha portato una ventata di gioia nel Principato di Monaco. Mentre Jacques, secondo la legge, sarà il futuro erede al trono, Gabriella ha ricevuto un riconoscimento speciale dal padre, il Principe Alberto. La nomina a Contessa di Carladès non solo rafforza il suo legame con la storia familiare, ma le conferisce anche una posizione di rilievo all’interno della casa reale. Oltre al titolo, durante il suo battesimo, Gabriella è stata insignita dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine dei Grimaldi, un riconoscimento che condivide con Jacques e che sottolinea il suo ruolo all’interno della dinastia monegasca.

Il carattere distintivo di Gabriella e il suo impatto sugli eventi pubblici

Gabriella si è distinta sin da piccola per il suo carattere deciso e vivace. Partecipando agli eventi pubblici insieme al fratello, la Principessina ha mostrato una personalità forte, descritta dallo stesso Principe Alberto come “una scheggia” con un “senso dell’umorismo” e un “senso dello spettacolo”.

Questa energia contagiosa la rende spesso protagonista delle occasioni ufficiali, anche se, come sottolineato dal padre, i due fratelli non sono mai stati forzati a partecipare. Il Principe Alberto ha sempre sottolineato l’importanza di non esporli troppo, riservando loro un’infanzia il più normale possibile, pur preparandoli gradualmente ai loro futuri ruoli pubblici.

Il rapporto speciale tra Gabriella e Jacques

Nonostante le differenze di carattere, Gabriella e Jacques condividono un legame speciale. Charlene di Monaco descrive Gabriella come una bimba “molto curiosa e interessata al mondo”, capace di fare “un sacco di domande” e che richiede “molta attenzione”. Jacques, invece, è “più riservato e molto calmo”, ma altrettanto curioso.

Anche il Principe Alberto conferma queste impressioni, descrivendo Jacques come “un grande osservatore” e Gabriella come “leggermente più estroversa” con una “bella parlantina”. Questa dinamica familiare arricchisce la vita della famiglia reale, con i gemelli che continuano a crescere, frequentare la scuola e coltivare passioni come il nuoto e l’equitazione, attività condivise con i genitori.