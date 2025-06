Gigi Campanile, fidanzato di Dolcenera si trova in ospedale e la cantautrice ha pubblicato sui social un dolce pensiero per lui.

Ha sorpreso tutti il post di Dolcenera per Gigi Campanile, il suo compagno. Quest’ultimo, infatti si trova ricoverato in ospedale, anche se a oggi la causa resta ignota. Ad aver annunciato il ricovero è stata proprio la stessa cantautrice, che per l’occasione ha deciso di far sentire tutto il suo amore al fidanzato con un bellissimo post su Instagram.

Le toccanti parole di Dolcenera per Gigi Campile

Il post pubblicato da Dolcenera sul suo profilo Instagram è un carosello fotografico contenente alcuni scatti di lei e di Gigi Campanile in ospedale. La cantante, inoltre, ha voluto dedicargli un dolce pensiero con una bellissima dedica. Di seguito le sue parole:

“Ragazzo di strada, speaker radiofonico, studente universitario, uomo di legge (e di principio), ricercatore curioso, produttore ed editore musicale, sognatore visionario… il mio faccendierie ops cavaliere medievale. Hai superato qualsiasi ostacolo nella vita, hai risolto problemi, ti sei sacrificato con dignità, hai sofferto con orgoglio e sei persino arrivato al traguardo finale di Pechino Express. Riuscirai a superare anche questo… cuore mio“.

Come anticipato, non sono note le cause del ricovero, anche se dalle foto pubblicate da Dolcenera, il compagno si troverebbe nel reparto di chirurgia d’urgenza.

Una storia d’amore lunga trent’anni

Quella tra Dolcenera e Gigi Campanile è una storia d’amore che dura da quasi ormai trent’anni. Il primo incontro è avvenuto in spiaggia, quando la cantante aveva solo 18 anni, mentre Gigi 25 e da quel momento sono diventati inseparabili. Una relazione che va al di là della vita privata, dato che Gigi è anche il suo produttore e manager.

Ma la loro storia d’amore non è sempre stata tutta rose e fiori. Anzi, la stessa Dolcenera, in passato, aveva ammesso durante un’intervista per Vieni da me di aver attraversato un periodo di crisi dovuta alla partecipazione al programma Music Farm. Ma nonostante le divergenze, la coppia ha saputo confrontarsi, superando così ogni difficoltà, rimanendo unita nel tempo.