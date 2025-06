Quando emozione e imprevisti si incontrano: il racconto di Bresh e Cristiano De André a Sanremo 2025 e gli inconvenienti tecnici che hanno contraddistinto la loro esibizione.

L’edizione di Sanremo 2025 è stata un evento che, nonostante il passare del tempo, continua a far parlare di sé. Tra i momenti indimenticabili, emerge l’esibizione di Bresh e Cristiano De André durante la serata delle cover. Quella performance è stata segnata da una serie di problemi tecnici che hanno costretto i due artisti a ripetere l’esibizione ben tre volte.

Bresh, ospite di Alessandro Cattelan, ha recentemente raccontato con ironia i dettagli di quella serata, rivelando come un errore umano abbia creato un “parapiglia” dietro le quinte, trasformando l’emozione del palco in un momento di confusione.

Sanremo rappresenta per molti artisti un’occasione unica per raggiungere un pubblico vasto e variegato, ma mette anche alla prova la loro capacità di gestire lo stress e l’imprevisto. Bresh, già ospite in due edizioni precedenti, ha vissuto un’esperienza unica nel 2025 presentando il suo brano La tana del granchio.

Tuttavia, durante la serata delle cover, un problema tecnico ha complicato la sua esibizione con Cristiano De André. L’artista ha raccontato che un microfono spento ha causato l’inizio difficile della loro cover di Creuza de mä, costringendoli a riprendere l’esibizione più volte. “Dimenticarsi il mio microfono spento” ha detto Bresh, spiegando come abbia continuato a cantare pensando di non sentire solo la propria voce.

prendi la vita con filosofia come fa andrea brasi in arte bresh pic.twitter.com/DCfOZfiMuc — fede ❀ (omar's version) (@_waterliliees_) February 15, 2025

Dietro le quinte: discussioni e tensioni

Oltre ai problemi tecnici, l’atmosfera dietro le quinte si è fatta tesa. Bresh ha rivelato che tra la seconda e la terza esibizione “c’è stata una discussione” tra chi cercava di giustificare l’errore e chi invece avrebbe semplicemente dovuto ammetterlo.

Secondo Bresh, il problema non risiedeva tanto nell’errore umano quanto nella reazione di chi avrebbe dovuto chiedere scusa. Questa tensione ha reso Sanremo 2025 un evento ancora più memorabile, con Bresh che ha saputo gestire la situazione con il suo spirito ironico e la sua personalità.

Un’esibizione emozionante e il futuro di Bresh

Nonostante gli inconvenienti, la performance di Bresh e Cristiano De André è risultata una delle più emozionanti della serata. La passione e l’autenticità della loro esibizione hanno conquistato il pubblico, consolidando ulteriormente la posizione di Bresh nel panorama musicale italiano. Con il lancio del suo album, Bresh continua a raccogliere nuovi fan, affascinati non solo dalla sua musica, ma anche dalla sua capacità di rimanere fedele alle proprie radici liguri.