Un matrimonio tra spettacolo e intimità: Francesco Montanari e Federica Sorino celebrano il loro amore in Puglia con una cerimonia indimenticabile.

Francesco Montanari, conosciuto per il suo ruolo iconico ne Il Libanese in Romanzo Criminale, ha detto sì alla compagna Federica Sorino in una cerimonia che ha unito eleganza e semplicità. Sposandosi tra gli ulivi della Puglia, la coppia ha condiviso la loro gioia con amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Le immagini del matrimonio, condivise sui social, mostrano l’emozione e la felicità di un amore che dura da quattro anni. Tra abiti mozzafiato e una festa curata nei minimi dettagli, questo evento è stato un vero e proprio spettacolo di amore e amicizia.

All’inizio del mese, Francesco Montanari aveva annunciato sulle pagine di Vanity Fair che si sarebbe sposato il 14 giugno. La celebrazione è avvenuta come previsto, con l’attore romano che ha sposato la psicologa Federica Sorino.

La coppia, legata da circa quattro anni, ha scelto la splendida cornice della Puglia per il loro matrimonio, condividendo la loro felicità con una moltitudine di amici e colleghi. Le foto delle nozze, rapidamente diffuse sui social media, ritraggono una coppia radiosa, circondata dall’affetto dei loro cari.

Dettagli di stile e atmosfera

La cerimonia, officiata dall’influencer Paolo Stella, si è svolta all’aperto in un’atmosfera intima e commovente. Federica Sorino ha incantato gli ospiti con un abito Pronovias, caratterizzato da un bustier ricamato e una gonna ampia in chiffon, completato da un lungo velo.

Francesco Montanari, impeccabile in uno smoking a doppiopetto di Luigi Bianchini, è apparso visibilmente emozionato. Dopo il rito civile, gli sposi hanno cambiato abiti per il grande ricevimento tradizionale, organizzato da Michela Tombolini, con decorazioni floreali di Vincenzo Frascella e bomboniere di Olio Cassese.

Una festa con amici e musica

La festa ha visto la partecipazione di numerosi vip, tra cui Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Luca Bizzarri e Claudia Pandolfi. Gli ospiti hanno goduto di piatti tipici pugliesi, vini locali e musica dal vivo, creando un’atmosfera di gioia condivisa.

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu al Teatro Eliseo di Roma – notiziemusica.it

Tra risate e balli, la serata è culminata con una grande torta e spettacolari fuochi d’artificio, lasciando un ricordo indelebile nei cuori di tutti i presenti. Questo matrimonio non è stato solo un evento mondano, ma una celebrazione dell’amore e dell’amicizia che ha unito diverse generazioni di artisti in un abbraccio collettivo di felicità.