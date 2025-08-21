Fedez: quanti tatuaggi ha e il loro significato

Fedez ha il corpo completamente ricoperto di tatuaggi: scopriamo di che disegni si tratta e qual è il loro significato.

Fedez ha sempre usato il corpo come tela: dai piedi fino al collo, il rapper è completamente ricoperto di tatuaggi. Più di semplici decorazioni, i suoi disegni raccontano tappe importanti della sua vita: dalla carriera e la famiglia alla battaglia personale contro la malattia. Scopriamo quali tatuaggi si è inciso sul corpo e quale significato nascondono!

Fedez: i tatuaggi sul collo e sulle braccia

Sul collo, Fedez ha un tatuaggio molto vistoso che decisamente non passa inosservato: si tratta di una ragnatela geometrica ispirata alle opere di Escher, un colpo d’occhio che fa riflettere sul labirinto delle idee e delle sfide creative. Di fianco, campeggia uno squalo che mangia una banconota con un cappello “ZEDEF” (Fedez al contrario). Questo disegno rappresenta spietatezza necessaria per emergere nel mondo musicale.

Fedez

Su braccia e corpo appaiono altri tatuaggi “artistici”: un elefante che richiama Ganesh, un dragone cinese, e disegni eccentrici come la lavatrice e il raviolo, quest’ultimo in omaggio alla ormai ex moglie Chiara Ferragni che ne ha uno identico sulla mano.

Il tatuaggio dedicato a Leone e Vittoria

Sulla schiena, Fedez ha il tatuaggio più bello e ricco di significato: una fenice che rinasce dalle ceneri, con due bambini – i figli Leone e Vittoria – ai suoi piedi. Un tatuaggio imponente, simbolo della rinascita di Fedez dopo l’intervento per il tumore al pancreas, e della forza ricevuta dai figli.

Dietro al collo, appare anche la scritta latina “Temet Nosce” (“conosci te stesso”), frase del tempio di Apollo a Delfi, scelta durante Sanremo 2025 come monito di introspezione e consapevolezza personale. In conclusione, i tatuaggi di Fedez non sono solo estetica: raccontano la sua evoluzione come artista, come padre e come uomo consapevole. Ogni disegno è un’estensione della sua storia, un mezzo per trasformare esperienze e valori in arte condivisa.