Damiano David: quanti tatuaggi ha e qual è il loro significato

Damiano David ha moltissimi tatuaggi su tutto il corpo: scopriamo quali sono e per quale motivo se li è fatti.

Damiano David ha il corpo completamente ricoperto di tatuaggi. Ogni disegno rappresenta una tappa significativa della sua vita: dalla musica alle passioni personali, passando per dichiarazioni di ribellione, amore e introspezione. Vediamo insieme i più rilevanti e il loro significato dichiarato o interpretato. Scopriamo quanti ne ha e qual è il loro significato!

Damiano David: omaggi alla sua musica e alla carriera

Sul petto, Damiano David porta in stampatello maiuscolo la scritta “Il ballo della vita”: si tratta di un tributo al primo album della sua band, i Maneskin, uscito nel 2018. Questo tatuaggio è diventato un segno distintivo del suo percorso artistico.

Damiano David

Poco sotto l’ombelico campeggia la parola “MammaMia”, probabilmente collegata all’altra hit dei Måneskin, confermando quanto la musica permei anche la sua estetica corporea. Sul polpaccio, un altro tattoo speciale: un tema scolastico scritto da lui da bambino, che racconta il sogno di diventare “una rockstar”, mantenuto vivo attraverso l’inchiostro.

Autoritratti e accuse di blasfemia

Damiano ama sorprendere: sulla coscia sinistra figura un autoritrattodi, voluto per rispondere alle accuse di blasfemia, che interpreta come una frase forte sulla sua identità, non legata a motivi religiosi. Sui fianchi, compare un grande dragone realizzato in Giappone durante il loro tour 2022: simbolo di forza, potere e connessione con le culture estere.

Sul costato c’è un tatuaggio che trasforma la frase dei The Cure “Boys don’t cry” in “Boys do cry”, una presa di posizione contro la mascolinità tossica. Le ali con citazione dalla canzone “Solo” di Vegas Jones, posizionate vicino all’inguine, esaltano un ideale di libertà (“quelle ali d’oro”). I suoi disegni spaziano da omaggi personali e culturali a messaggi forti e consapevoli, creando un diario visivo che racconta non solo un percorso artistico, ma un’identità in evoluzione.