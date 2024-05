Fedez annuncia una nuova canzone: c’è un messaggio per Chiara

Fedez ha annunciato sui social che venerdì uscirà “Sexy Shop”, in collaborazione con Emis Killa: nel testo un chiaro riferimento a Chiara.

Questa mattina Fedez ha fatto un annuncio che ha lasciato i fan senza parole: venerdì, dopo una lunghissima assenza dalla scena musicale, uscirà “Sexy Shop“, un nuovo singolo in collaborazione con Emis Killa. Sembra che il rapper, nel testo della sua nuova canzone, voglia mandare un messaggio alla ex moglie Chiara Ferragni.

Fedez: il messaggio a Chiara nella nuova canzone

Dopo aver condiviso la notizia con i fan, Fedez ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha scritto semplicemente “Dici che sono un bastardo?“. Si tratta di un verso del nuovo singolo e sembra che il rapper si riferisca proprio al rapporto con la sua ex, Chiara Ferragni.

Su Il Fatto Quotidiano viene riportata l‘indiscrezione: “E proprio a quest’ultima (Chiara Ferragni ndr) sembrano essere dedicati alcuni versi del brano che uscirà questo venerdì: ‘L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio‘ e ancora ‘una storia infinita che poi è finita’. Ogni riferimento non è puramente casuale.”

La frecciatina di Chiara Ferragni

Anche Chiara sembra voler mandare qualche frecciatina all’ex marito tramite i social. Oggi, infatti, nelle storie Instagram dell’influencer è comparsa una foto strana. Chiara si è fatta fotografare sotto alla statua di Napoleone, soprannome che è stato dato a Fedez sia da Selvaggia Lucarelli che da Marracash.

Infatti sia la giornalista che il rapper hanno dichiarato che Federico sarebbe affetto dalla “sindorme di Napoleone”, ovvero da manie di grandezza. Sono giorni inoltre che Chiara mette like ai commenti di utenti che, sotto ai post su Instagram, le fanno notare che per lei essersi lasciata con Fedez sia stata più una benedizione che una sfortuna.