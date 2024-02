A Genova, città natale di Fabrizio De André, si terrà un grande evento che celebrerà uno dei più grandi cantautori italiani.

Genova si prepara a rendere omaggio a uno dei suoi figli più illustri, Fabrizio De André, con un grande concerto previsto per l’inizio dell’estate 2024. A 25 anni dalla scomparsa del cantautore, la Liguria celebra il suo talento e la sua eredità artistica con un evento che promette di essere un punto di incontro per fan di vecchia data e nuove generazioni.

L’annuncio del presidente ligure

Ad annunciare il grande evento è stato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che sui social ha scritto: “Il 18 febbraio 1940 a Genova nasceva Fabrizio De André, uno dei più grandi e amati cantautori del nostro Paese, intramontabile orgoglio ligure, nel cuore di tanti genovesi e non solo”.

All’inizio della prossima estate la Liguria celebrerà il talento dell’indimenticabile poeta della musica italiana, con un grande concerto a Genova. “Una vetrina internazionale ma soprattutto un omaggio doveroso alla storia di De André e alla sua eredità musicale, che continua ad affascinare le nuove generazioni di cantautori”, ha aggiunto Toti.

Un concerto-tributo per Fabrizio De André

Sebbene i dettagli dell’evento siano ancora da definire, si prevede che il concerto tributo vedrà la partecipazione di amici, colleghi e artisti di nuova generazione pronti a omaggiare Fabrizio De André rivisitando i brani più significativi del suo repertorio. Da “Bocca di rosa” a “Don Raffaè”, passando per “Il pescatore” e “La canzone dell’amore perduto”, il concerto sarà un viaggio attraverso le canzoni che hanno segnato la musica italiana.

Proprio di recente, durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo, è stato Diodato a voler omaggiare il grande cantautore con il celebre brano “Amore che vieni, amore che vai”, cantato durante la serata cover della kermesse.

In occasione del 25esimo anniversario della scomparsa, la Fondazione Fabrizio De André Onlus e Sony Music Italia hanno inoltre annunciato il progetto “Way Point. Da dove venite… Dove andate?“, che vedrà la ripubblicazione in ristampe e speciali riedizioni dei dischi in studio di Faber. L’evento atteso a Genova, rappresenta un’occasione unica per riscoprire la musica e i testi di De André, che ha saputo raccontare con poesia e impegno sociale le storie di emarginati, ribelli e sognatori.

