La cantante è tornata a parlare di Iannone, con cui è fidanzata dal 2022. Una relazione che secondo Elodie è diversa da tutte le altre.

Elodie ha partecipato a una puntata di Say Whaad?!?, il podcast di Michele Caporosso. Qui ha presentato il suo nuovo album e per un attimo ha messo da parte il suo lato pubblico per lasciarsi andare a una confessione intima ed esclusiva. Il soggetto del lungo discorso della cantante? Andrea Iannone, suo fidanzato, con cui fa coppia fissa dal 2022.

Le dolci parole di Elodie su Andrea Iannone

Quella tra Elodie e Andrea Iannone è una storia d’amore che in tutti questi anni non è mai stata al centro del gossip per presunti scandali o crisi. La cantante e il pilota hanno sin da subito voluto mantenere il più possibile privata la loro relazione, la quale giorno dopo giorno si è rafforzata sempre di più.

Oggi infatti Elodie e Andrea sono inseparabili e a tal proposito la cantante ha voluto fare un bellissimo commento sulla relazione che stanno vivendo. “È la storia più importante della mia vita, perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre“, ha esordito Elodie, per poi continuare: “Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme. Quindi è il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Noi ci facciamo un sacco di risate, io sono me stessa al 100% con lui, non mi è mai successo“. Elodie canta sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone

Dunque, come anticipato, Elodie e Andrea Iannone sono fidanzati ormai da quasi tre anni. La coppia, si è conosciuta nel 2022, in Puglia. A quei tempi, la cantante si era recata nel “tacco d’Italia” in compagnia di Diletta Leotta, sua grande amica.

Ed è stato proprio durante il soggiorno pugliese che Elodie ha conosciuto Andrea: un incontro capitato nel posto giusto al momento giusto. Infatti, entrambi erano appena usciti da due relazioni. Elodie si era lasciata col rapper Marracash, mentre Iannone aveva da poco concluso una breve frequentazione con la modella Carmen Victoria Rodriguez.